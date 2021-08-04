Лейтенант ВСУ и народный депутат: 5 фактов про олимпийского чемпиона Жана Беленюка

Украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом, принеся Украине первое золото на Олимпиаде в Токио в 2021 году. "Телеграф" рассказывает, чем прославился 30-летний призер и депутат Верховной Рады девятого созыва.

О семье

Жан Венсанович Беленюк родился 24 января в 1991 году в Киеве. Его мать – украинка, а отец-руандиец (погиб во время войны на родине в 1994 году). По словам Беленюка, его род происходит из хуту (народ в центральной Африке, основное население Руанды и Бурунди).

Об образовании

Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, получив магистерскую степень психологии спорта, а также – Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "управление бизнесом".

О спорте

Греко-римской борьбой занимается с 2000 года, до этого пробовал себя в футболе, баскетболе и карате. Награды начал получать спустя 10 лет как юниор, позже – перешел во "взрослую" категорию.

2010 год – серебряный призер чемпионата мира среди юниоров.

2011 год - чемпион Европы среди юниоров и бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе среди юниоров.

2012 год - бронзовый призер чемпионата Европы.

2013 год - бронзовый призером Летней Универсиады в Казани.

2014 год - чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира.

2015 год - серебряный призер Европейских игр, чемпион мира.

2016 год - вновь чемпион Европы, серебряный призером летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

2019 год - чемпион Европейских игр в Минске, золотой призер чемпионата мира.

2021 – бронзовый призер чемпионата Европы.

До избрания в парламент работал спортсменом-инструктором у ЦСКА ВСУ, лейтенант ВСУ.

Имеет несколько наград: медаль "За труд и победу" (2013 год), орден "За заслуги" III степени (2016 год), орден "За заслуги" II степени (2019 год).

О политике

В 2019 году избрался народным депутатом от партии "Слуга народа". В списке находился под 10 номером. Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта. Инициирует и поддерживает законопроекты в сферах спорта, молодежной политики, социальной политики, образования, экологии, экономики, а также касающихся вопросов земли, бюджета, правоохранителей и военнослужащих.

О связи спорта и политики

Борец заявлял, что спорт может являться неким инструментом политической пропаганды. Поэтому, по мнению Беленюка, спорт не может быть вне политики, а спортсменам необходимо следить за своими высказываниями.

О расизме

Считает, что в Украине уровень расизма не является угрожающим. По его словам, с проявлением расизма сейчас не сталкивается. Хотя признавался, что в подростковом возрасте терпел разного рода нападки "со стороны различных маргиналов".