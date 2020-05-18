Беленюк: Спорт может являться инструментом политической пропаганды

Новости спорта:Борец считает, что спорт может являться неким инструментом политической пропаганды.

Серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк считает, что спорт не может быть вне политики. По его словам, спортсмены должны понимать, что они публичные личности и им нужно следить за своими высказываниями.

«Сразу вспоминается выражение: «Если ты не занимаешься политикой, то она займется тобой». Вообще, думаю, что существуют люди, которые реально аполитичны и которые пытаются минимизировать влияние политики на их жизнь. Но в данной ситуации, наверное, нужно выезжать куда-то в лес и жить там. Такие примеры тоже есть, когда люди полностью отрезают себя от связи с социумом. Сейчас политика реально влияет на все сферы жизни общества», — сказал Беленюк.

«Касаемо спорта, мне бы очень хотелось, чтобы спорт был вне политики. Но это невозможно. Многие страны вкладывают большое количество денег в спорт. Также крайне политизированы назначения мест проведения Олимпиады, чемпионатов мира и других крупных соревнований. Различные проявления недружелюбия тех или иных спортсменов друг к другу тоже имеют политический подтекст».

«И вообще, спорт может являться неким инструментом политической пропаганды и некоторые политические режимы этим успешно пользуются — достаточно вспомнить Олимпиаду, проведенную в гитлеровской Германии в 1936 году».

«Единственное, что я хочу сказать, так это то, что каждый спортсмен, тем более который прославляет Украину и известен на весь мир, должен понимать, что он публичная личность. Я сейчас не адресую это кому-то конкретному».

«Но нужно осознавать, что каждое высказывание спортсмена может быть использовано против его страны, которая помогла стать тем, кем он является на данный момент. Если ты истинный патриот, то должен думать, как твои слова могут отразиться на твоей стране в случае неблагоприятного развития событий».

«Тем спортсменам, которых действительно интересует политика, я рекомендую читать больше книг, общаться с умными людьми, критически воспринимать информацию, которая нас окружает. Это нужно, чтобы отстаивать свою точку зрения более менее профессионально».

«Вообще, всем выдающимся украинским спортсменам советую, в первую очередь, заниматься спортом и прославлять нашу страну. А политика никуда не денется».

Напомним, что Беленюк предложил стать судьей боя боксера Александра Усика. Ранее супертяж ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая, который пожелал драться с Усиком из-за его политической позиции и неумения признать Крым украинским.