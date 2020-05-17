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Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине

Коноплянка рассказал, как проводил время на карантине
23:46 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Полузащитник "Шахтера" с юмором прокомментировал рурское дерби

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о том, как проводил время на карантине:

«Что делал на карантине? Да вообще поседел я. И хотелось выпрыгнуть из окна. Мы нашли себе занятие в семье: ловили бабочек в лесу. Я с сачком бегал. А потом выпускали их в доме. На карантине у нас все было. Меня как заново родители записали на футбол, сложилось такое впечатление.

Вчера смотрел полностью рурское дерби в Бундеслиге. Не повезло «Шальке», вообще без шансов против «Боруссии» Дортмунд, очень слабо играли. После этого решил, что больше не буду писать защитнику «Шальке» Настасичу свои пожелания удачи перед матчем. Он будет меня блокировать в день матча. Если я ему что-то присылаю на удачу, то они получают минимум 0:3.

Упущенный трансфер в «Ливерпуль»? А чего сейчас жалеть? Уже ничего не вернешь. Если бы это было вчера, может быть, я бы еще вспоминал и немножко пустил слезу. Но когда прошло столько времени – я не вижу смысла.

Тем более, что я прошел удачный этап с «Севильей», выиграл Лигу Европы. Это непередаваемые эмоции. А какой коллектив был – я бы в Испанию вернулся прямо завтра. Пусть меня депортируют туда, потому что это непередаваемые ощущения.

В «Шахтере», в «Шальке», во всех моих командах были хорошие коллективы, поэтому жалеть я не стану. Все запоминают только неудачи. Такими были первый и третий мои сезоны в «Шальке». Но все забыли, как мы стали вице-чемпионами во втором моем сезоне».

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Шахтер, Футбол, Карантин, Евгений Коноплянка.
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