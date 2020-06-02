Беленюк сравнил уровень расизма в США и Украине

Новости спорта:Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года считает, что у нас его намного меньше.

29-летний украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк прокомментировал массовые протесты и беспорядки в США, которые случились после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским.

«Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но это, конечно, несопоставимо с тем, что в XXI веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией.

Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его НАМНОГО меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идёт на ***, сегодня я – Джордж Флойд», – написал Беленюк в инстаграме.

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз.