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Беленюк сравнил уровень расизма в США и Украине

Беленюк сравнил уровень расизма в США и Украине
09:10 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года считает, что у нас его намного меньше.

29-летний украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк прокомментировал массовые протесты и беспорядки в США, которые случились после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским.

«Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но это, конечно, несопоставимо с тем, что в XXI веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией.

Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его НАМНОГО меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идёт на ***, сегодня я – Джордж Флойд», – написал Беленюк в инстаграме.

 
 
 
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Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт - по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его НАМНОГО меньше! Это одна, но не единственная причина, почему Я горд быть Украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идёт на х..й, сегодня Я - Джордж Флойд #noracism #люблюукраину #джорджфлойд

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз.

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Расизм, США, Греко-римская борьба, Жан Беленюк.
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