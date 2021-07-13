"Не так вас зрозуміли": Facebook помилково видалив пост посла України в Чехії з думкою про статтю Путіна

Соціальна мережа Фейсбук відновила видалене повідомлення посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, з його думкою про статтю президента РФ Володимира Путіна «Про історичну єдність російських і українців».

Про це повідомляє "Укрінформ".

У замітці від оператора Facebook в післяобідній час, 13 липня, зазначили: «Вибачте, ми не так вас зрозуміли».

Власне пост був «прихований» вранці того ж дня з поясненням, що стандарти мережі повинні захищати «окремі групи людей, які описують як неповноцінних у порівнянні з іншими».

У пості Перебийніс написав відповідь на недавню статтю Путіна про єдність росіян і українців: «Який один народ? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували впродовж кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають ».

Українського дипломата підтримало багато людей в коментарях на його сторінці.

Раніше "Телеграф" повідомляв про що йде мова в статті Путіна і про думку експерта Дмитра Громакова щодо підтексту статті.