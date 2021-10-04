Збій в роботі Instagram, Facebook і інших сервісів торкнувся всього світу: карта

Проблеми спостерігаються у багатьох популярних сервісів.

В роботі популярних соціальних мереж Instagram і Facebook стався масштабний збій. Проблема відчувається не тільки в Україні, але і в інших країнах світу. Зокрема скарги надходять як з Європи, так і з США і навіть з Азії.

Разом з тим проблеми почали спостерігатися і в роботі месенджера WhatsApp

Після того як "ліг" WhatsApp, люди масово почали завантажувати Telegram. Це призвело до перевантаження серверів останнього і, як наслідок, також підвисань і уповільнення роботи месенджера.

Втім, в мережі почала з’являтися інформація, що не тільки зазначені сервіси зазнають труднощів. Також користувачі скаржаться на роботу сервісів Netflix, Steam і PlayStation, про проблеми повідомляють і користувачі Twitter, Google і Amazon, а також німецьких телекомунікаційних мереж.

Збої в роботі популярних соцмереж і месенджерів

У службі підтримки Фейсбуку вже заявили, що в курсі про проблему і зараз робляться всі необхідні дії, щоб ситуація повернулася в норму.

У Інстаграм теж заявили про проблеми і запропонували користувачам соцмережі просто почекати.

Ніяких інших подробиць вони не повідомили.

Як повідомлялося раніше, соцмережа Фейсбук нещодавно потрапила в расистський скандал, пов’язаний з роботою штучного інтелекту.