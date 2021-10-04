Масштабний збій в роботі Facebook і Instagram: головне

Світ "лихоманить" через масштабний збій

Увечері в понеділок, 4 жовтня, почався один з найбільших збоїв у "всесвітній павутині". "Обвал" почався з найпопулярніших соціальних мереж Facebook і Instagram.

Коли все почалося

Перші неполадки в роботі Facebook і Instagram, а також месенджера Whatsapp почалися близько 18:20 понеділка. Користувачі почали скаржитися на "падіння" сторінок і сайтів в цілому.

У користувачів, які намагаються зайти в той же Facebook з комп’ютерів або ноутбуків, несправність виглядає ось так:

Збій в роботі Facebook

У користувачів додатка Facebook для мобільних пристроїв він просто не оновлюється.

Схожа ситуація і з "інстою". Соцмережа, також як і Facebook, "лягла" і поки не думає "вставати".

Спостерігаються проблеми в роботі популярної серед молоді соцмережі Tik-Tok.

Також збої в роботі спостерігаються в роботі сервісів таких інтернет-гігантів як Google, Amazon і інших.

Даний глобальний збій торкнувся також роботи інтернет-платформ Netflix, Steam і PlayStation.

Безпосередньо збій не торкнувся Twitter і Telegram. Але користувачі інших соцмереж і месенджерів почали активно реєструватися в поки ще працюючих соцмережі і месенджері, що вже почало призводити до збоїв у компаній: швидкість їх роботи суттєво сповільнилася, і почали спостерігатися збої під час активного з’єднання і відправки повідомлень.

Також вже якийсь час просто не вдається завантажити додаток Telegram.

Кого торкнувся збій

Перебої в роботі соцмереж та інтернет-платформ спостерігаються в усьому світі, однак найбільше скарг на припадає на Європу і Близький Схід.

Інформації про навіть приблизну чисельність користувачів, вже 4 години позбавлених зв’язку зі своїми профілями/акаунтами/сторінками в соцмережах і месенджерах, невідома, однак можна припустити, що вона дуже значна, адже місячна аудиторія Facebook’а становить близько 1,5 млрд користувачів, а у Instagram вона ще більш активна і обширна: щоденну активність на платформі проявляють 2,5 млрд користувачів. У Tik-Tok ж кількість активних користувачів в місяць оцінюється в 800 млн. Аудиторія WhatsApp щомісяця активних користувачів налічує близько 2 млрд людей.

Уже після 22:00 з’явилася інформація, що Instagram, Facebook і WhatsApp перестали працювати по всьому світу.

Втрати

Масштабний збій призвів до серйозних втрат для всього IT-сектора і конкретних інтернет-гігантів зокрема. Так, за даними біржі Nasdaq, акції багатьох технологічних компаній сильно втратили у ціні.

Найбільше вдарило по Facebook, ціна якої просіла на більш ніж 5%. А власник Facebook Марк Цукерберг втратив через це колапс вже $ 6,6 млрд (175 млрд грн).

Однак дісталося і компаніям, які до збоїв і діяльності "впавших" соцмереж були непричетні. У список "постраждалих" потрапили технологічні гіганти Microsoft і Apple, виробник вакцин Moderna і інші.

В цілому ж індекс NASDAQ в понеділок увечері просів більш ніж на 2,3%.

Не залишилася без втрат і Україна. Так, за даними сайту Netblocks.org один день простою Facebook, Instagram і WhatsUp обійдеться українській економіці в більш $ 5,3 млн збитків (понад 130 млн грн).

Можливі причини збою

Офіційної інформації про причини глобального збою поки немає: в Facebook ще в першу годину відписалися, що намагаються відновити роботу, і порадили чекати, когюда все полагодять. Ну і вибачилися за незручності.

Разом з тим, іншими робочими мессенджерами і соцмережами поширюється інформація про те, що дані більше ніж 1,5 мільярда користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі.

Там імена, e-mail, телефонні номери, локації, id користувачів FB.

Поки що підтвердження або спростування цієї інформації від представників соцмережі немає. Як і немає інформації, чи пов’язане це зі збоєм в роботі.

Також деякі ЗМІ відзначають, що сервіси Facebook впали після викривального інтерв’ю колишнього співробітника компанії, який в ефірі CBS розповів про пріоритети прибутку над безпекою користувачів.

Разом з тим, сайт газети The New York Times з посиланням на анонімних співробітників компанії Facebook повідомляє, що збій в роботі соцмереж і месенджера навряд чи стався внаслідок кібератаки.

Що далі?

Коли відновиться робота "впавших" соцмереж і месенджерів — поки неясно. Кореспондентка The New York TimesШіра Френкель написала в своєму акаунті в Twitter, що замки на дверях головного офісу Facebook не відкриваються робочими бейджами.

Разом з тим, по месенджеру Telegram вже ходять чутки, що сервіс протягом години може не витримати великого напливу нових користувачів і також "впасти", однак станом на 23:00 він поки працює.

Разом з тим в останніх робочих соцмережах вже щосили потішаються над ситуацією і плодять меми зі страшною силою.