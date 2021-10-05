Масштабний збій у роботі соцмереж: Facebook озвучив причину "падіння"

Власник Facebook приніс свої вибачення користувачам мережі

Наймасштабніший збій у роботі соціальних мереж стався ввечері у понеділок, 4 жовтня, і тривав майже шість годин. Першими "впали" сервіси Facebook та Instagram. Як зʼясувалося, причиною збою стали зміни конфігурації маршрутизаторів.

Про це повідомила компанія Facebook Engineering вже по завершенню відновлення роботи сервісів.

Представники компанії вибачилися за незручності перед користувачами соцмережі і зазначили, що ліквідацію неполадок ускладнив збій і у внутрішніх інструментах та системах Facebook.

Інженери компанії зʼясували, що причиною шестигодинного "падіння" соцмереж стали зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координували мережевий трафік між центрами обробки даних. У якийсь момент звʼязок перервався, що й спричинило перебої на інтернет-платформах.

Відреагував на падіння Facebook і його власник Марк Цукерберг, якому цей колапс обійшовся в $ 6,6 млрд (175 млрд грн). Власник компанії з особистої сторінки вибачився перед користувачами за збій і зазначив, що Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger повернулися до життя.

"Перепрошую за сьогоднішній збій: я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші сервіси, щоб залишатися на звʼязку з важливими для вас людьми", — зазначив власник Facebook.

Варто зазначити, що масштабний збій торкнувся не лише Facebook та Instagram — "лягли" також сервіси Gmail та Snapchat.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, збій у роботі Instagram, Facebook та інших сервісів зачепив не лише Україну, а увесь світ.