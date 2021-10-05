Укр

Масштабный сбой в работе соцсетей: Facebook озвучил причину "падения"

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Соцсети вернулись к жизни после шестичасового сбоя Новость обновлена 05 октября 2021, 07:40
Соцсети вернулись к жизни после шестичасового сбоя

Владелец Facebook принес свои извинения пользователям сети

Самый масштабный сбой в работе социальных сетей произошел вечером в понедельник, 4 октября, и длился почти 6 часов. Первыми "упали" сервисы Facebook и Instagram. Как выяснилось, причиной сбоя стали изменения конфигурации маршрутизаторов.

Об этом сообщила компания Facebook Engineering уже по завершению восстановления работы сервисов.

Представители компании извинились за неудобства перед пользователями соцсети и отметили, что ликвидацию неполадок усложнил сбой и во внутренних инструментах и системах Facebook.

Инженеры компании выяснили, что причиной шестичасового "падения" соцсетей стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координировали сетевой трафик между центрами обработки данных. В какой-то момент связь прервалась, что и привело к перебоям на интернет-платформах.

Отреагировал на падение Facebook и его владелец Марк Цукерберг, которому этот коллапс обошелся в $ 6,6 млрд(175 млрд грн). Владелец компании с личной страницы извинился перед пользователями за сбой и отметил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger вернулись к жизни.

"Извините за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми", — отметил владелец Facebook.

Стоит отметить, что масштабный сбой затронул не только Facebook и Instagram — "легли" также сервисы Gmail и Snapchat.

Как сообщал "Телеграф" ранее, сбой в работе Instagram, Facebook и других сервисов затронул не только Украину, но весь мир.

Теги:
#Facebook #Instagram #Марк Цукерберг #Технический сбой
Facebook и Instagram
Технологии
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