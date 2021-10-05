Поштові скриньки під загрозою: збій дістався до Gmail і Snapchat
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Слідом за Facebook, Instagram та іншими сервісами, інтернет-користувачі можуть втратити Gmail
Глобальний технологічний збій продовжує шкодити роботі інтернет-сервісів і соцмереж. Слідом за Facebook, Instagram та іншими популярними сервісами, користувачі повідомляють про збої в роботі Gmail і Snapchat.
Так, за даними сервісу Downdetector, зі збоєм зіткнулася поштова служба Gmail. Звіти про проблеми почали приходити ще близько 20:00, а ближче до півночі їх кількість збільшилася в рази.
Схожа історія і з популярною соцмережею для обміну миттєвими повідомленнями Snapchat. Кількість звітів про проблеми з сервісом різко підскочила за останню годину.
Відзначимо, що раніше також збій стався в роботі Netflix, Steam і PlayStation. Про появу деяких проблемах в роботі соцмережі повідомляють користувачі Telegram. Але станом на зараз месенджер в цілому функціонує стабільно.
Технологічний збій, який вже отримав назву "Чорний понеділок", щохвилини б’є по кишенях багатьох глобальних компаній, чиї акції стрімко падають. Більше інших падіння вдарило по Facebook, ціна якої просіла більш ніж на 5%.
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