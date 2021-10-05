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Поштові скриньки під загрозою: збій дістався до Gmail і Snapchat

Автор
Максим Іванов
Дата публікації
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Автор
95
З проблемами зіткнувся сервіс Gmail Новина оновлена 05 жовтня 2021, 00:39
З проблемами зіткнувся сервіс Gmail

Слідом за Facebook, Instagram та іншими сервісами, інтернет-користувачі можуть втратити Gmail

Глобальний технологічний збій продовжує шкодити роботі інтернет-сервісів і соцмереж. Слідом за Facebook, Instagram та іншими популярними сервісами, користувачі повідомляють про збої в роботі Gmail і Snapchat.

Так, за даними сервісу Downdetector, зі збоєм зіткнулася поштова служба Gmail. Звіти про проблеми почали приходити ще близько 20:00, а ближче до півночі їх кількість збільшилася в рази.

Збій в роботі Gmail за даними Downdetector
Збій в роботі Gmail за даними Downdetector

Схожа історія і з популярною соцмережею для обміну миттєвими повідомленнями Snapchat. Кількість звітів про проблеми з сервісом різко підскочила за останню годину.

Збій в роботі Snapchat за даними Downdetector
Збій в роботі Snapchat за даними Downdetector

Відзначимо, що раніше також збій стався в роботі Netflix, Steam і PlayStation. Про появу деяких проблемах в роботі соцмережі повідомляють користувачі Telegram. Але станом на зараз месенджер в цілому функціонує стабільно.

Технологічний збій, який вже отримав назву "Чорний понеділок", щохвилини б’є по кишенях багатьох глобальних компаній, чиї акції стрімко падають. Більше інших падіння вдарило по Facebook, ціна якої просіла більш ніж на 5%.

Теги:
#Facebook #Instagram #Gmail #Чорний понеділок #Збій в соцмережах
Facebook і Instagram
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