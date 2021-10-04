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"Чорний понеділок": через масовий збій впали в ціні акції Фейсбук, Амазон та інших IT-гігантів

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Iлюстративне фото Новина оновлена 04 жовтня 2021, 22:16
Iлюстративне фото

Найбільше втратив Цукерберг.

Поки весь світ страждає від масштабного збою в роботі соцмереж Facebook і Instagram, біда добралася і до ринків.

Зокрема, за даними біржі Nasdaq, акції багатьох технологічних компаній сильно втратили у вартості.

Звісно більше всіх падіння вдарило по Facebook, ціна якої просіла на більш ніж 5%. Однак дісталося і компаніям, які до збоїв і діяльності зазначених соцмереж були причетні. У список потрапили технологічні гіганти Microsoft і Apple, виробник вакцин Moderna і інші.

падіння NASDAQ
падіння NASDAQ

В цілому через збій NASDAQ просів більш ніж на 2,3%, а власнику Фейсбуку Марку Цукербергу цей колапс обійшовся в $ 6,6 млрд (175 млрд грн), що випливає з даних Forbes.

Разом з тим, в мережі почала з’являтися непідтверджена інформація про те, що нібито дані 1,5 млрд користувачів Фейсбук були продані в даркнета.

Як повідомлялося раніше, перші дані про початок збою в Фейсбук і Інстаграм почали з’являтися близько 18:20 за київським часом. У техпідтримку вказали, що знають про проблеми і намагаються їх виправити.

А разом з тим через несподіване навантаження на сервера інших компаній, проблеми почали спостерігатися і з доступом на інші сайти.

Теги:
#Facebook #Nasdaq #Instagram #Збій
Facebook і Instagram
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