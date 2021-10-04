Укр

"Черный понедельник": из-за массового сбоя рухнули в цене акции Фейсбук, Амазон и других IT-гигантов

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Больше всех потерял Цукерберг.

Пока весь мир страдает от масштабного сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, беда добралась и до рынков.

В частности, по данным биржи Nasdaq, акции многих технологических компаний сильно потеряли в стоимости.

Естественно больше всех падение ударило по Facebook, цена которой просела на более чем 5%. Однако досталось и компаниям, которые к сбоям и деятельности указанных соцсетей не были причастны. В список попали технологические гиганты Microsoft и Apple, производитель вакцин Moderna и другие.

Падение NASDAQ
Падение NASDAQ

В целом из-за сбоя NASDAQ просел более чем на 2,3%, а владельцу Фейсбука Марку Цукербергу этот коллапс обошелся в $6,6 млрд (175 млрд грн), что следует из данных Forbes.

Вместе с тем, в сети начала появляться неподтвержденная информация о том, что якобы данные 1,5 млрд пользователей Фейсбук были проданы в даркнете.

Как сообщалось ранее, первые данные о начале сбоя в Фейсбук и Инстаграм начали появляться около 18:20 по киевскому времени. В техподдержке указали, что знают о проблемах и пытаются их исправить.

А вместе с тем из-за неожиданной нагрузки на сервера других компаний, проблемы начали наблюдаться и с доступом на другие сайты.

Теги:
#Facebook #Nasdaq #Instagram #Сбой
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