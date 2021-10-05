Почтовые ящики под угрозой: сбой добрался до Gmail и Snapchat

Следом за Facebook, Instagram и другими сервисами, интернет-пользователи могут потерять Gmail

Глобальный технологический сбой продолжает вредить работе интернет-сервисов и соцсетей. Следом за Facebook, Instagram и другими популярными сервисами, пользователи сообщают о сбоях в работе Gmail и Snapchat.

Так, по данным сервиса Downdetector, со сбоем столкнулась почтовая служба Gmail. Отчеты о проблемах начали приходить еще около 20:00, а ближе к полуночи их количество увеличилось в разы.

Сбой в работе Gmail по данным Downdetector

Похожая история и с популярной соцсетью для обмена мгновенными сообщениями Snapchat. Количество отчетов о проблемах с сервисом резко подскочило за последний час.

Сбой в работе Snapchat по данным Downdetector

Отметим, что ранее также сбой произошел в работе Netflix, Steam и PlayStation. О некоторых проблемах в работе соцсети сообщают пользователи Telegram. Но по состоянию на сейчас мессенджер в целом функционирует стабильно.

Технологический сбой, который уже получил название "Черный понедельник", ежеминутно бьет по карманам многих глобальных компаний, чьи акции стремительно падают. Больше других падение ударило по Facebook, цена которой просела более чем на 5%.