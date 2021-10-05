Facebook і Instagram відновили роботу після масштабного збою

В цілому популярні соцмережі не працювали близько 6 годин

Кілька хвилин тому соціальні мережі Facebook і Instagram відновили роботу. Це сталося після масштабного технологічного збою, який викликав ланцюгову реакцію і торкнувся низки інших популярних сервісів.

Про збій в Фейсбук і Інстаграм почали повідомляти близько 18:30 за Києвом. Вже о 19:00 стало відомо, що проблема серйозна і соцмережі недоступні для користування по всьому світу.

Слідом одне за одним почали з’являтися повідомлення про збої в роботі WhatsApp, Tik-Tok, Gmail, Snapchat і навіть YouTube. На погану роботу Steam і Twich скаржилися любителі комп’ютерних ігор.

В мережі почали з’являтися різні конспірологічні версії, які ще належить перевірити. За однією з них, в результаті збою в даркнет були злиті дані 1,5 млрд користувачів Facebook по всьому світу.

Саме собою, такий масштабний бій боляче вдарив по акціях компанії Facebook, яка впала в ціні більш ніж на 5%. ЗМІ підрахували, що засновник компанії Марк Цукерберг втратив за кілька годин понад 6 млрд доларів. Несолодко довелося і компаніям, які до збоїв і діяльності зазначених соцмереж не були причетні. У список потрапили технологічні гіганти Microsoft і Apple, виробник вакцин Moderna та інші.

Станом же на 01:15 за київським часом Facebook і Instagram працюють стабільно.