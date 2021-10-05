Facebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбоя

В общей сложности популярные соцсети не работали около 6 часов

Несколько минут назад социальные сети Facebook и Instagram возобновили работу. Это произошло после масштабного технологического сбоя, который вызвал цепную реакцию и затронул ряд других популярных сервисов.

О сбое в Фейсбук и Инстаграм начали сообщать около 18:30 по Киеву. Уже к 19:00 стало известно, что проблема серьезная и соцсети недоступны для пользования по всему миру.

Следом одно за другим начали появляться сообщения о сбоях в работе WhatsApp, Tik-Tok, Gmail, Snapchat и даже YouTube. На плохую работу Steam и Twich жаловались любители компьютерных игр.

В сети начали появляться различные конспирологические версии, которые еще предстоит проверить. По одной из них, в результате сбоя в даркнет были слиты данные 1,5 млрд пользователей Facebook по всему миру.

Само собой, столь масштабный бой больно ударил по акциям компании Facebook, которая упала в цене более чем на 5%. СМИ подсчитали, что основатель компании Марк Цукерберг потерял за несколько часов более 6 млрд долларов. Несладко пришлось и компаниям, которые к сбоям и деятельности указанных соцсетей не были причастны. В список попали технологические гиганты Microsoft и Apple, производитель вакцин Moderna и другие.

По состоянию же на 01:15 по киевскому времени Facebook и Instagram работают стабильно.