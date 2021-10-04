Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram: главное

Мир "лихорадит" из-за масштабного сбоя

Вечером в понедельник, 4 октября, начался один из крупнейших сбоев во "всемирной паутине". "Обвал" начался с популярнейших социальных сетей Facebook и Instagram.

Когда все началось

Первые неполадки в работе Facebook и Instagram, а также мессенджера Whatsapp начались около 18:20 понедельника. Пользователи начали жаловаться на "падение" страниц и сайтов в целом.

У пользователей, пытающихся зайти в тот же Facebook с компьютеров или ноутбуков, неисправность выглядит вот так:

Сбой в работе Facebook

У пользователей приложения Facebook для мобильных устройств оно просто не обновляется.

Похожая ситуация и с "инстой". Соцсеть, также как и Facebook, "легла" и пока не думает "вставать".

Наблюдаются проблемы в работе популярной у молодежи соцсети Tik-Tok.

Также сбои в работе наблюдаются в работе сервисов таких интернет-гигантов как Google, Amazon и других.

Данный глобальный сбой затронул также работу интернет-платформ Netflix, Steam и PlayStation.

Напрямую сбой не затронул Twitter и Telegram. Но пользователи других соцсетей и мессенджеров начали активно регистрироваться в пока еще работающих соцсети и мессенджере, что уже начало приводить к сбоям у компаний: скорость их работы существенно замедлилась, и начали наблюдаться сбои при установке соединения и отправке сообщений.

Также уже какое-то время просто не удается загрузить приложение Telegram.

Кого затронул сбой

Перебои в работе соцсетей и интернет-платформ наблюдаются во всем мире, однако больше всего жалоб на приходится на Европу и Ближний Восток.

Информации о даже примерной численности пользователей, уже 4 часа лишенных связи со своими профилями/акаунтами/страницами в соцсетях и мессенджерах неизвестна, однако можно предположить, что она очень значительная, ведь месячная аудитория Facebookʼа составляет около 1,5 млрд пользователей, а у Instagram она еще более активна и обширна: ежедневную активность на платформе проявляют 2,5 миллиардов пользователей. У Tik-Tok же количество активных пользователей в месяц оценивается в 800 млн. Аудитория WhatsApp ежемесячно активных пользователей насчитывает около 2 млрд человек.

Уже после 22:00 появилась информация, что Instagram, Facebook и WhatsApp перестали работать по всему миру.

Потери

Масштабный сбой привел к серьезным потерям для всего IT-сектора и конкретных интернет-гигантов в частности. Так, по данным биржи Nasdaq, акции многих технологических компаний сильно потеряли в стоимости.

Больше всех ударило по Facebook, цена которой просела на более чем 5%. А владелец Facebook Марк Цукерберг потерял из-за этого коллапса уже $6,6 млрд (175 млрд грн).

Однако досталось и компаниям, которые к сбоям и деятельности "упавших" соцсетей не были причастны. В список "пострадавших" попали технологические гиганты Microsoft и Apple, производитель вакцин Moderna и другие.

В целом же индекс NASDAQ в понедельник вечером просел более чем на 2,3%.

Не осталась без потерь и Украина. Так, по данным сайта Netblocks.org один день простоя Facebook, Instagram и WhatsUp обойдется украинской экономике в более $5,3 млн убытков (свыше 130 млн грн).

Возможные причины сбоя

Официальной информации о причинах произошедшего глобального сбоя пока нет: в Facebook еще в первый час (или более трех часов назад) отписались, что пытаются восстановить работу, и посоветовали ждать, когюда все починят. Ну и извинились за неудобства.

Вместе с тем, по оставшимся рабочими мессенджерам и соцсетям распространяется информация о том, что данные больше чем 1,5 миллиарда пользователей Facebook продаются на популярном хакерском форуме.

Там имена, e-mail, телефонные номера, локации, id пользователей FB.

Пока что подтверждения или опровержения этой информации от представителей соцсети нет. Как и нет информации, связанно это со сбоем в работе.

Также некоторые СМИ отмечают, что сервисы Facebook упали после разоблачительного интервью бывшего сотрудника компании, который в эфире CBS рассказал о приоритетах прибыли над безопасностью пользователей.

Вместе с тем, сайт газеты The New York Times со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность сотрудников компании Facebook сообщает, что сбой в работе соцсетей и мессенджера вряд ли произошел вследствие кибератаки.

Что дальше?

Когда восстановится работа "упавших" соцсетей и мессенджеров — пока неясно. Корреспондентка The New York TimesШира Френкель написала в своем аккаунте в Twitter, что замки на дверях главного офиса Facebook не открываются рабочими бейджами.

Вместе с тем, по мессенджеру Telegram уже бродят слухи, что сервис в течение часа может не выдержать большого наплыва новых пользователей и также "упасть", однако по состоянию на 23:00 мессенджер пока работает.

Вместе с тем в оставшихся рабочими соцсетях уже вовсю потешаются над ситуацией и плодят мемы со страшной силой.