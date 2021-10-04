Перед сбоем информатор слил секретные файлы о внутренней кухне Facebook: раскрыта ее личность и суть документов

Фрэнсис Хоген, бывшая сотрудница Facebook, перед увольнением выкрала внутренние документы компании, чтобы отомстить, когда придет время

Вечером 4 октября масштабный сбой "вырубил" Instagram, Facebook, TikTok и другие сервисы по всему миру. Любопытно, но на протяжении последнего месяца The Wall Street Journal публиковал информацию о том, что Facebook нарушает правила и сам создает для части пользователей особые условия. Эти условия создавались для звезд, политиков и даже аккаунтов известных животных. Накануне, 3 октября, была раскрыта личность человека, пролившего свет на внутреннее устройство Facebook.

Кто же "слил" корпорацию?

Осведомитель, ответственный за серию утечек информации о корпорации Facebook, раскрыл свою личность. 37-летняя Фрэнсис Хоген (Frances Haugen), которая работала менеджером по продукту в команде гражданского единства в Facebook, в воскресенье дала интервью телеканалу CBS.

Она сказала, что документы, которые она предала огласке, доказывают, что Facebook неоднократно отдавал приоритет "росту, а не безопасности".

Представитель Facebook в ответ заявил, что утечки вводят общественность в заблуждение и обходят молчанием те положительные исследования, которые провела компания.

В интервью в программе "60 минут" американской телерадиосети CBS информатор Хоген сказала, что покинула Facebook в начале этого года. По ее словам, она была очень зла на компанию. Перед отъездом она скопировала ряд служебных записок и документов.

Она поделилась этими документами с Wall Street Journal, который в течение последних трех недель партиями публиковал материалы под названием "Файлы компании Facebook".

Разоблачения включали документы, показывающие, что компания по-разному относится к знаменитостям, политикам и высокопоставленным пользователям Facebook. Утечки также показали, что к таким учетным записям применялась слабее или вообще не применялась политика модерации, т.е. система, известная как XCheck (перекрестная проверка). Проще говоря, их посты не удаляли, даже если те нарушали правила соцсети.

Ранее "Телеграф" писал, что сбой затронул пользователей на всем земном шаре. По одной из версий, в даркнете продали базу 1,5 миллиарда пользователей .