Перед збоєм інформатор злив секретні файли про внутрішню кухню Facebook: розкрита її особистість і суть документів

Френсіс Хоген, колишня співробітниця Facebook, перед звільненням викрала внутрішні документи компанії, щоб помститися, коли прийде час

Увечері 4 жовтня масштабний збій "вирубав" Instagram, Facebook, TikTok і інші сервіси по всьому світу. Цікаво, але протягом останнього місяця The Wall Street Journal публікував інформацію про те, що Facebook порушує правила і сам створює для частини користувачів особливі умови. Ці умови створювалися для зірок, політиків і навіть акаунтів відомих тварин. Напередодні, 3 жовтня, була розкрита особистість людини, яка пролила світло на внутрішній устрій Facebook.

Хто ж "злив" корпорацію?

Інформатор, відповідальний за серію витоків інформації про корпорацію Facebook, розкрив свою особистість. 37-річна Френсіс Хоген (Frances Haugen), яка працювала менеджером з продукту в команді громадянської єдності в Facebook, в неділю дала інтерв’ю телеканалу CBS.

Вона сказала, що документи, які вона оприлюднила, доводять, що Facebook неодноразово віддавав пріоритет "зростанню, а не безпеці".

Представник Facebook у відповідь заявив, що витоки вводять громадськість в оману і замовчують ті позитивні дослідження, які провела компанія.

В інтерв’ю в програмі "60 хвилин" американської телерадіомережі CBS інформатор Хоген сказала, що покинула Facebook на початку цього року. За її словами, вона була дуже зла на компанію. Перед від’їздом вона скопіювала ряд службових записок і документів.

Вона поділилася цими документами з Wall Street Journal, який протягом останніх трьох тижнів партіями публікував матеріали під назвою "Файли компанії Facebook".

Викриття включали документи, що показують, що компанія по-різному ставиться до знаменитостей, політиків і високопоставлених користувачів Facebook. Витоки також показали, що до таких облікових записів застосовувалася слабкіше або взагалі не застосовувалася політика модерації, тобто система, відома як XCheck (перехресна перевірка). Простіше кажучи, їх пости не видаляли, навіть якщо ті порушували правила соцмережі.

Раніше "Телеграф" писав, що збій торкнувся користувачів у всьому світі. За однією з версій, в даркнета продали базу 1,5 мільярда користувачів.