Инстаграм не работает уже 3 часа: как выглядит лента при загрузке
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Сайт не работает более трех часов.
Во всем мире наблюдаются масштабные сбои в работе соцсетей Instagram и Facebook, в число затронутых сбоем стран попала и Украина.
Пользователи сети начали сообщать о первых проблемах около 18:20 по киевскому времени и с тех пор ситуация лишь усугубилась.
В настоящее время пока не ясно, что стало причиной "падения" сайтов, а также, когда стоит ждать возобновления их работы.
При попытке зайти на сайт Instagram с компьютера, можно увидеть следующее сообщение:
Попытки попасть в ленту через приложение тоже не дают никаких результатов.
Сервис отслеживания сбоев Outage Report сообщает, что большая часть жалоб на сбои приходится на Европу и Ближний Восток. Впрочем другим регионам мира тоже не удалось избежать проблемы.
Вместе с тем, стоит отметить, что из-за падения популярных соцсетей, многие пользователи перекочевали в другие сервисы, из-за чего их работа тоже перестала отличаться стабильностью.
В частности о проблемах начали сообщать пользователи ТикТок. Другие соцсети и мессенджеры вроде Твиттера и Телеграма еще держатся.
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