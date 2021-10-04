Инстаграм не работает уже 3 часа: как выглядит лента при загрузке

Сайт не работает более трех часов.

Во всем мире наблюдаются масштабные сбои в работе соцсетей Instagram и Facebook, в число затронутых сбоем стран попала и Украина.

Пользователи сети начали сообщать о первых проблемах около 18:20 по киевскому времени и с тех пор ситуация лишь усугубилась.

В настоящее время пока не ясно, что стало причиной "падения" сайтов, а также, когда стоит ждать возобновления их работы.

Проблемы в работе Instagram

При попытке зайти на сайт Instagram с компьютера, можно увидеть следующее сообщение:

Instagram с компьютера не работает

Попытки попасть в ленту через приложение тоже не дают никаких результатов.

Instagram на смартфонах не работает тоже

Сервис отслеживания сбоев Outage Report сообщает, что большая часть жалоб на сбои приходится на Европу и Ближний Восток. Впрочем другим регионам мира тоже не удалось избежать проблемы.

Instagram не работает по всему миру

Вместе с тем, стоит отметить, что из-за падения популярных соцсетей, многие пользователи перекочевали в другие сервисы, из-за чего их работа тоже перестала отличаться стабильностью.

В частности о проблемах начали сообщать пользователи ТикТок. Другие соцсети и мессенджеры вроде Твиттера и Телеграма еще держатся.