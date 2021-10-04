Укр

Инстаграм не работает уже 3 часа: как выглядит лента при загрузке

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Instagram
Instagram

Сайт не работает более трех часов.

Во всем мире наблюдаются масштабные сбои в работе соцсетей Instagram и Facebook, в число затронутых сбоем стран попала и Украина.

Пользователи сети начали сообщать о первых проблемах около 18:20 по киевскому времени и с тех пор ситуация лишь усугубилась.

В настоящее время пока не ясно, что стало причиной "падения" сайтов, а также, когда стоит ждать возобновления их работы.

Проблемы в работе Instagram
Проблемы в работе Instagram

При попытке зайти на сайт Instagram с компьютера, можно увидеть следующее сообщение:

Instagram с компьютера не работает
Instagram с компьютера не работает

Попытки попасть в ленту через приложение тоже не дают никаких результатов.

Instagram на смартфонах не работает тоже
Instagram на смартфонах не работает тоже

Сервис отслеживания сбоев Outage Report сообщает, что большая часть жалоб на сбои приходится на Европу и Ближний Восток. Впрочем другим регионам мира тоже не удалось избежать проблемы.

Instagram не работает по всему миру
Instagram не работает по всему миру

Вместе с тем, стоит отметить, что из-за падения популярных соцсетей, многие пользователи перекочевали в другие сервисы, из-за чего их работа тоже перестала отличаться стабильностью.

В частности о проблемах начали сообщать пользователи ТикТок. Другие соцсети и мессенджеры вроде Твиттера и Телеграма еще держатся.

Теги:
#Facebook #Соцсети #Instagram #Сбои
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