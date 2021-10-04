Twitter жив и будет жить: сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
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После жалоб от пользователей сеть заполнили мемы, посвященные сбоям Instagram, Facebook и других соцсетей
В понедельник вечером, 4 октября, произошел глобальный сбой большинства популярных социальных сетей и мессенджеров как в Украине, так и в других странах. При попытках загрузить приложения на смартфоне и компьютере пользователям сообщает, что ленту невозможно загрузить.
После этого сеть заполнили мемы и фотожабы, посвященные серьезным техническим неполадкам.
"Телеграф" собрал самые смешные и интересные приколи в соцсетях.
Больше о масштабном сбое в социальных сетях и мессенджерах — читайте в материале "Телеграфа".
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