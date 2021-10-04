Укр

Twitter жив и будет жить: сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
356
Мемы и смешные картинки Новость обновлена 04 октября 2021, 22:46
Мемы и смешные картинки

После жалоб от пользователей сеть заполнили мемы, посвященные сбоям Instagram, Facebook и других соцсетей

В понедельник вечером, 4 октября, произошел глобальный сбой большинства популярных социальных сетей и мессенджеров как в Украине, так и в других странах. При попытках загрузить приложения на смартфоне и компьютере пользователям сообщает, что ленту невозможно загрузить.

После этого сеть заполнили мемы и фотожабы, посвященные серьезным техническим неполадкам.

"Телеграф" собрал самые смешные и интересные приколи в соцсетях.

Сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
Сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов
сбой в Instagram и Facebook породил массу мемов

Больше о масштабном сбое в социальных сетях и мессенджерах — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Facebook #Instagram #Курьезы
Facebook и Instagram
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