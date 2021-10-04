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Twitter живий і буде жити: збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Меми та смішні картинки Новина оновлена 04 жовтня 2021, 22:46
Меми та смішні картинки

Після скарг від користувачів мережу заповнили меми, присвячені збоям Instagram, Facebook і інших соцмереж

У понеділок ввечері, 4 жовтня, стався глобальний збій більності популярних соціальних мереж і месенджерів як в Україні, так і в інших країнах. При спробах завантажити додатки на смартфоні і комп’ютері користувачам повідомляє, що стрічку неможливо завантажити.

Після цього мережу заповнили меми та фотожаби, присвячені серйозним технічним несправностям.

"Телеграф" зібрав найсмішніші і цікаві приколи в соцмережах.

Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Більше про масштабний збій в соціальних мережах і месенджерах — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Facebook #Instagram #Курйози
Facebook і Instagram
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