Twitter живий і буде жити: збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
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Після скарг від користувачів мережу заповнили меми, присвячені збоям Instagram, Facebook і інших соцмереж
У понеділок ввечері, 4 жовтня, стався глобальний збій більності популярних соціальних мереж і месенджерів як в Україні, так і в інших країнах. При спробах завантажити додатки на смартфоні і комп’ютері користувачам повідомляє, що стрічку неможливо завантажити.
Після цього мережу заповнили меми та фотожаби, присвячені серйозним технічним несправностям.
"Телеграф" зібрав найсмішніші і цікаві приколи в соцмережах.
Більше про масштабний збій в соціальних мережах і месенджерах — читайте в матеріалі "Телеграфа".
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