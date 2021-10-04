В сбое Facebook нашли след Зеленского

Падение Фейсбука уже вызвало волну шуток в сети. Вспомнили и о Зеленском

В работе популярной соцсети Facebook случился масштабный сбой, после чего упали и другие связанные с компанией Марка Цукерберга сервисы — соцсеть Instagram и мессенджер Watsapp. Естественно пользователи сети не смогли обойти эту проблему стороной и уже обнародовали многочисленные мемы по этому поводу.

Присоединился к волне и бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который шуточно предположил, что и здесь не обошлось без участия президента Владимира Зеленского.

В частности он напомнил, что 27 сентября Зеленский пообщался с представителями компании.

"Такие дела", — подписал фото он.

Омелян о Зеленском и Фейсбук

Напомним, что в первый год президентства Зеленского случился ряд неприятных совпадений после его встреч с мировыми лидерами.

В частности его первая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла на фоне ужесточения протестов "желтых жилетов".

Визит Зеленского в Оман омрачила новость о смерти султана этой страны Кабуса бен Саида.

После визита президента Украины в Японию в Окинаве сгорел старинный замок Сюри.

После встречи с тогдашним президентом США Дональдом Трампом над последним всерьез нависла угроза импичмента.

Как сообщалось ранее, из-за сбоя в работе соцсети Фейсбук, рухнули акции многих технологических компаний, среди которых Microsoft, Apple, Moderna и другие.