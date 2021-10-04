У збої Facebook знайшли слід Зеленського
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 109
Падіння Фейсбуку вже викликало хвилю жартів в мережі. Згадали і про Зеленського.
В роботі популярної соцмережі Facebook стався масштабний збій, після чого впали й інші пов’язані з компанією Марка Цукерберга сервіси — соцмережа Instagram і месенджер Watsapp. Користувачі мережі не змогли обійти цю проблему стороною і вже оприлюднили численні меми з цього приводу.
Приєднався до хвилі і колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який жартівливо припустив, що і тут не обійшлося без участі президента Володимира Зеленського.
Зокрема він нагадав, що 27 вересня Зеленський поспілкувався з представниками компанії.
"Такі справи", — підписав фото він.
Нагадаємо, що в перший рік президентства Зеленського трапився ряд неприємних збігів після його зустрічей зі світовими лідерами.
Зокрема його перша зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрона пройшла на тлі жорстких протестів "жовтих жилетів".
Візит Зеленського в Оман затьмарила новина про смерть султана цієї країни Кабуса бен Саїда.
Після візиту президента України до Японії в Окінаві згорів старовинний замок Сюрі.
Після зустрічі з тодішнім президентом США Дональдом Трампом над останнім всерйоз нависла загроза імпічменту.
Як повідомлялося раніше, через збій в роботі соцмережі Фейсбук, впали акції багатьох технологічних компаній, серед яких Microsoft, Apple, Moderna і інші.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-