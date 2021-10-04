У збої Facebook знайшли слід Зеленського

Падіння Фейсбуку вже викликало хвилю жартів в мережі. Згадали і про Зеленського.

В роботі популярної соцмережі Facebook стався масштабний збій, після чого впали й інші пов’язані з компанією Марка Цукерберга сервіси — соцмережа Instagram і месенджер Watsapp. Користувачі мережі не змогли обійти цю проблему стороною і вже оприлюднили численні меми з цього приводу.

Приєднався до хвилі і колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який жартівливо припустив, що і тут не обійшлося без участі президента Володимира Зеленського.

Зокрема він нагадав, що 27 вересня Зеленський поспілкувався з представниками компанії.

"Такі справи", — підписав фото він.

Омелян про Зеленський і Фейсбук

Нагадаємо, що в перший рік президентства Зеленського трапився ряд неприємних збігів після його зустрічей зі світовими лідерами.

Зокрема його перша зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрона пройшла на тлі жорстких протестів "жовтих жилетів".

Візит Зеленського в Оман затьмарила новина про смерть султана цієї країни Кабуса бен Саїда.

Після візиту президента України до Японії в Окінаві згорів старовинний замок Сюрі.

Після зустрічі з тодішнім президентом США Дональдом Трампом над останнім всерйоз нависла загроза імпічменту.

Як повідомлялося раніше, через збій в роботі соцмережі Фейсбук, впали акції багатьох технологічних компаній, серед яких Microsoft, Apple, Moderna і інші.