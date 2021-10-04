Інстаграм не працює уже 3 години: як виглядає стрічка при завантаженні

Сайт не працює більше трьох годин.

У всьому світі спостерігаються масштабні збої в роботі соцмереж Instagram і Facebook, в число цих країн потрапила і Україна.

Користувачі мережі почали повідомляти про перші проблеми близько 18:20 за київським часом і з тих пір ситуація лише погіршилася.

Наразі поки не ясно, що стало причиною "падіння" сайтів, а також, коли варто чекати відновлення їх роботи.

Проблеми в роботі Instagram

При спробі зайти на сайт Instagram з комп’ютера, можна побачити наступне повідомлення:

Instagram з комп’ютера не працює

Спроби потрапити в стрічку через додаток теж не дають ніяких результатів.

Instagram на смартфонах не працює теж

Сервіс відстеження збоїв Outage Report повідомляє, що велика частина скарг на збої доводиться на Європу і Близький Схід. Втім іншим регіонам світу теж не вдалося уникнути проблеми.

Instagram не працює по всьому світу

Разом з тим, варто зазначити, що через падіння популярних соцмереж, багато користувачів перекочували в інші сервіси, через що їх робота теж перестала відрізнятися стабільністю.

Зокрема про проблеми почали повідомляти користувачі ТікТок. Інші соцмережі і месенджери на кшталт Твіттера і Телеграма ще тримаються.