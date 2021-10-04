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Інстаграм не працює уже 3 години: як виглядає стрічка при завантаженні

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Instagram Новина оновлена 04 жовтня 2021, 21:35
Instagram

Сайт не працює більше трьох годин.

У всьому світі спостерігаються масштабні збої в роботі соцмереж Instagram і Facebook, в число цих країн потрапила і Україна.

Користувачі мережі почали повідомляти про перші проблеми близько 18:20 за київським часом і з тих пір ситуація лише погіршилася.

Наразі поки не ясно, що стало причиною "падіння" сайтів, а також, коли варто чекати відновлення їх роботи.

Проблеми в роботі Instagram
Проблеми в роботі Instagram

При спробі зайти на сайт Instagram з комп’ютера, можна побачити наступне повідомлення:

Instagram з комп’ютера не працює
Instagram з комп’ютера не працює

Спроби потрапити в стрічку через додаток теж не дають ніяких результатів.

Instagram на смартфонах не працює теж
Instagram на смартфонах не працює теж

Сервіс відстеження збоїв Outage Report повідомляє, що велика частина скарг на збої доводиться на Європу і Близький Схід. Втім іншим регіонам світу теж не вдалося уникнути проблеми.

Instagram не працює по всьому світу
Instagram не працює по всьому світу

Разом з тим, варто зазначити, що через падіння популярних соцмереж, багато користувачів перекочували в інші сервіси, через що їх робота теж перестала відрізнятися стабільністю.

Зокрема про проблеми почали повідомляти користувачі ТікТок. Інші соцмережі і месенджери на кшталт Твіттера і Телеграма ще тримаються.

Теги:
#Facebook #Соц мережі #Instagram #Збої
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