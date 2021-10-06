Блогер отправил себя посылкой в Одессу и снял все на видео: ролик стал вирусным

В картонной коробке блогер провел пол дня

Пользователь социальной сети TikTok Максим Надточий отправил себя из Киева в Одессу посылкой "Новой почты" и снял все на видео, которое потом стало вирусным и набрало 1,2 миллиона просмотров. Об этом свидетельствуют публикации на его странице.

Так, блогер с помощью друзей залез в большой картонный ящик, который потом его товарищи занесли в отделение почты и отправили в Одессу. Все свое пребывание в качестве почтового отправления парень снимал на видео.

По его словам, в картонном ящике в Одессу ему ехать было довольно комфортно. С помощью ножниц он прорезал дополнительные дырки в нем, чтобы было больше воздуха и можно было дышать. Местами блогер жаловался на плохие дороги, от которых автомобиль трясло. Кроме того, в одном из видео парень говорит, что водитель автомобиля "Новой почты" ехал очень быстро, поэтому он боялся, чтобы не произошло ДТП.

Дорога из Киева в Одессу заняла у парня около семи часов. До этого он провел ночь в отделении "Новой почты", ведь посылку с ним должны были отправить только утром.

Видео за сутки собрало 1,2 миллиона просмотров и стало вирусным.

К слову, Максим Надточий имеет более 20 тысяч подписчиков в популярной среди молодежи соцсети TikTok. Он позиционирует себя как пранкер и публикует видео с соответствующим контентом.

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