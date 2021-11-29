Пакетик гайок за ціною iPhone: жінка купила телефон у "Фокстроті", але стала жертвою шахраїв

Через засилля шахраїв розслаблятися не варто ні на мить.

Мешканка Києва Вікторія Шапкіна стала жертвою шахраїв після того, як купила у мережі магазинів "Фокстрот" новий телефон.

Про це вона повідомила у своєму профілі у Фейсбук.

За її словами, вона взяла новий телефон у кредит та замовила доставку онлайн. Вона зазначила, що отримала його на стійці видачі в ТРЦ "Дрімтаун", на прохання переставити сім-карту в новий телефон продавщиця відповіла відмовою і до того ж не запропонували включити його та перевірити.

Дівчина каже, що того дня сильно поспішала, а тому не стала наполягати.

Неладне вона виявила пізніше, коли все ж таки відкрила коробку. Як виявилося, всередині замість телефону на неї чекали лише пакетики з гайками.

За її словами, вона звернулася на гарячу лінію та отримала відповідь від мережі "Фокстрот" в Інстаграмі з пропозицією приїхати до магазину та розібратися, але коли наступного дня вона так зробила, то виявилося, що співробітники про це нічого не чули.

"Здається, хтось із працівників Фокстроту (телефоном чи в магазині) говорив, що протягом 8 годин якесь рішення буде, але пройшло вже більше, але нічого конкретного не сталося. Багато вибачень, але що мені з ними зробити? Я їх не обміняю на 24к", — зазначила вона.

Ця історія не могла залишитися поза увагою користувачів мережі.

Після розголосу в мережі представники магазину все ж таки зв’язалися з постраждалою, пояснили, що стали жертвами дій шахраїв, пообіцяли видати їй новий телефон та провести розслідування ситуації.

Як повідомлялося раніше, нещодавно "Нова Пошта" попередила своїх клієнтів про нову схему шахраїв, які від імені компанії пропонують взяти участь в "акції", а потім зараже пристрій вірусом.