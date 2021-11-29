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Пакетик гаек по цене iPhone: женщина купила телефон в "Фокстроте", но стала жертвой мошенников

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Женщина купила телефон, а получила гайки
Женщина купила телефон, а получила гайки

Из-за засилья мошенников, расслабляться не стоит ни на секунду.

Жительница Киева Виктория Шапкина стала жертвой мошенников после того, как купила в сети магазинов "Фокстрот" новый телефон.

Об этом она сообщила в своем профиле в Фейсбук.

По ее словам, она взяла новый телефон в кредит и заказала доставку онлайн. Она отметила, что получила его на стойке выдачи в ТРЦ "Дримтаун", на просьбу переставить сим-карту в новые телефон продавщица ответила отказом и к тому же не предложили включить его и проверить.

Девушка говорит, что в тот день сильно спешила, а потому не стала настаивать.

Неладное она обнаружила позже, когда все же открыла коробку. Как оказалось, внутри вместо телефона ее ждали лишь пакетики с гайками.

По ее словам, она обратилась на горячую линию и получила ответ от сети "Фокстрот" в Инстаграме с предложением приехать в магазин и разобраться, но когда на следующий день она так сделала, то оказалось, что сотрудники об этом ничего не слышали.

"Кажется, кто-то из работников Фокстрота (по телефону или в магазине) говорил, что в течение 8 часов какое-либо решение будет, но прошло уже больше, но ничего конкретного не произошло. Многие извинения, но что мне с ними сделать? Я их не обменяю на 24к", — отметила она.

Эта история не могла остаться без внимания пользователей сети.

После огласки в сети представители магазина все же связались с пострадавшей, объяснили, что стали жертвами действий мошенников, пообещали выдать ей новый телефон и провести расследование ситуации.

Как сообщалось ранее, недавно "Новая Почта" предупредила своих клиентов о новой схеме мошенников, которые от лица компании предлагают поучаствовать в "акции", а затем заражет устройство вирусом.

Теги:
#Киев #Мошенники #Фокстрот
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