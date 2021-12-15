Каждая вторая покупка - рискованная: как украинцев обманывают в Интернете

Как не стать жертвой фишинга ваших данных мошенниками

Не успела начаться реализация инициативы президента о выдаче 1000 гривен за вакцинацию, как она привлекла внимание мошенников. Как сообщила пресс-служба «Приватбанка», мошенники предлагали перейти на посторонний сайт «для регистрации» и оставить там свои личные данные и банковские реквизиты.

"Телеграф" узнал, насколько велик риск стать жертвой мошенников совершая покупки в Интернете.

Можно потерять деньги в 45% случаев покупок

Зачастую со случаями мошенничества в Интернете украинцы сталкиваются при онлайн-покупках. Согласно опросу, проведенному сотрудниками OLX Group в четырех странах, в Украине с попытками «фишинга» и прочими мошенничествами за первое полугодие 2021 года сталкивались 45% украинских онлайн-покупателей. Для сравнения, в соседней Польше этот показатель составляет 50%, а в Румынии – 60%.

Тем не менее в 2020 году с онлайн-мошенничеством сталкивались лишь 22% украинцев, пытавшихся что-то купить в Сети.

Вместе с ростом числа попыток растет и осведомленность украинцев об онлайн-мошенничествах. Так что если в 2020 году успешными для мошенников оказывались, по данным опроса, 38% мошенничеств, то в 2021 году — только 24%.

Правда, обращаются в полицию на действия мошенников лишь около 10% украинцев, столкнувшихся с мошенничеством.

Чаще всего используют Viber

По данным опросов, наиболее популярным мессенджером для отправки сообщений у онлайн-мошенников является Viber – 83% ссылок, 6% по СМС и только 2% по электронной почте.

По словам Виктора Нобиуза, руководителя отдела бизнес-аналитики OLX Украина, примерно 40% украинцев знают, что отправленные ссылки от незнакомцев могут быть мошеннической атакой, поэтому не открывают их и не обсуждают финансовые вопросы в мессенджерах.

Потерять свои деньги можно и заказав новый телефон в официальной торговой сети.