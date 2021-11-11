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Україні загрожує дефіцит питної води, але влада вже вигадала, як з цим боротися

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Ніхто в Україні не займається аудитом питних ресурсів Новина оновлена 11 листопада 2021, 13:13
Ніхто в Україні не займається аудитом питних ресурсів

Через поганий контроль вода низької якості

Україна вже за кілька десятків років може зіткнутися з дефіцитом питної води, в рамках Форуму з екології в Києві заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

За її словами, у країні діють застарілі норми якості води, які мало того, що далекі від європейських, ще й не виконуються більшістю постачальників.

Однак це не новина, і проблему з питною водою добре розуміють в українській владі.

За інформацією "Телеграфу", пропрацьовується питання щодо створення єдиного оператора, який буде займатись управлінням водних ресурсів, їх очисткою та доставкою до кінцевого споживача.

Джерела серед високопосадовців повідомляють, що розробляється стратегія створення Акціонерного товариства, яке буде займатись зокрема аудитом ресурсів та інфраструктури, контролем якості води, її очисткою та транспортуванням до кінцевого споживача.

"В Україні воду ніхто не рахує, її втрати при транспортуванні просто шалені, — розповідає "Телеграфу" депутат від "Слуги народу", знайомий з процесом підготовки рішення. — До цього рішення причетні Мінекології, Держагенство водних ресурсів та МінАПК. Поки вони між собою не можуть поділити зони відповідальності. Але очевидно, і президент це розуміє, що вода — ресурс майбутнього і нам важливо контролювати її якість та ефективність використання", — зауважив нардеп.

Теги:
#Екологія #Вода #Питна вода
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