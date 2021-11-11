Украине грозит дефицит питьевой воды, но власти уже придумали, как с этим бороться

Из-за плохого контроля вода низкого качества

Украина уже через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом питьевой воды, в рамках Форума по экологии в Киеве заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

По ее словам, в стране действуют устаревшие нормы качества воды, которые мало того, что далеки от европейских, так еще и не выполняются большинством поставщиков.

Однако это не новость, и проблему с питьевой водой хорошо понимают в украинских властях.

По информации "Телеграфа", уже прорабатывается вопрос создания единого оператора, который будет заниматься управлением водных ресурсов, их очисткой и доставкой к конечному потребителю.

Источники среди чиновников сообщают, что разрабатывается стратегия создания Акционерного общества, которое будет заниматься в частности аудитом ресурсов и инфраструктуры, контролем качества воды, ее очисткой и транспортировкой до конечного потребителя.

"В Украине воду никто не считает, ее потери при транспортировке просто безумны, — рассказывает "Телеграфу" депутат от "Слуги народа", знакомый с процессом подготовки решения. — К этому решению причастны Минэкологии, Госагенство водных ресурсов и МинАПК. Пока они между собой не могут поделить зоны ответственности. Но очевидно, и президент понимает, что вода — ресурс будущего и нам важно контролировать ее качество и эффективность использования", — отметил нардеп.

Как сообщал "Телеграф", ранее в трех крупнейших реках Украины нашли большое количества цинка, фосфатов, металлов, пестицидов и фармпрепаратов.