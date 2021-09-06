Вода полезна, но может и навредить: ученые рассказали, сколько жидкости человеку нужно выпивать за сутки

На количество выпитой воды влияет не только вес человека, но и образ жизни, погодные условия

Употребление воды для любого человека обязательное, но для каждого есть своя норма, сколько нужно выпить жидкости на протяжении дня. Как избыток воды в организме, так и дефицит, могут привести к проблемам со здоровьем.

Об этом сообщает Национальная академия наук, инженерии и медицины.

Если человек пьет недостаточное количество воды, он может столкнуться с обезвоживанием организма. Главными признаками является сухость во рту, повышенное давление и температура, головная боль, жжение в глазах, сонливость и головокружение.

Слишком много выпитой воды также плохо скажется на здоровье — это состояние называется гипергидратация. Симптомы очень похожи на те, которые могут проявляться после отравления алкоголем — слабость в мышцах, тошнота, судороги.

Таким образом, чрезмерное количество выпитой воды также плохо для человека, как и недостаточное, поэтому очень важно, чтобы был баланс.

Найти его можно, если учитывать вес человека. Ориентировочная норма жидкости в день для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. К примеру, если человек весит 70-75 кг, то ему нужно выпивать 2800 — 3000 мл в день. Кроме того, речь идет не только о воде, а и о жидкости, которая поступает в организм с пищей.

Также нужно брать во внимание погодные условия, образ жизни и условия, в которых находится человек.

"Когда вы слишком много пьете через силу, объем воды в вашем организме растет, а уровень натрия в крови падает", — рассказывает нефролог Митчелл Рознер из Университета Вирджинии (США).

Человеческий организм теряет воду через кожу, легкие, мочевой пузырь и кишечник.

Таким образом, летом люди теряют больше воды, чем зимой.

Если употреблять недостаточное количество воды, то будет снижаться объем крови в системе кровообращения, что приведет к ухудшению снабжения сердца кислородом.

Если же воды в организме слишком много, в крови снижается уровень натрия. Тогда человек сталкивается с гипонатриемей, в результате чего могут возникнуть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Вообще, ученые рекомендуют пить столько воды, сколько требует организм.

Есть несколько главных признаков того, что человеку нужно увеличить количество выпитой в день воды: боль, дискомфорт, хруст в суставах; тусклость кожи, слабость и даже потеря мышечной массы.

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