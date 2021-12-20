Нові правила: кому з підприємців доведеться мати касовий апарат у 2022 році

Наявність реєстратора розрахункових операцій фактично знадобиться кожному, хто має свій бізнес людині

Вже із 1 січня в Україні має по-іншому запрацювати малий та середній бізнес. Усе тому, що фізичних осіб-підприємців практично всіх груп зобов’яжуть використовувати касові апарати чи інші реєстратори фінансових операцій.

"Телеграф" вирішив розібратися, кому саме доведеться обзавестися новою "технікою", щоб дозволити своєму бізнесу працювати.

Короткий екскурс

У п’ятницю, 17 грудня, Верховна Рада провалила голосування законопроєкту, який мав ще на рік відстрочити обов’язкове володіння для ФОП реєстраторами розрахункових операцій (РРО). Якби знайшлася достатня кількість голосів, то така "обов’язковість" почалася б лише з 2023 року.

Втім, за відкладення подібного нововведення в довгий ящик висловилися лише 106 народних обранців. На таке рішення не вплинули навіть численні мітинги підприємців під стінами Ради, які зрештою переросли у сутички з поліцейськими.

Касовий апарат: кому та навіщо?

Підприємці повинні отримати РРО, щоб вести свій бізнес більш прозоро та зрозуміло для звітності перед державою. Ще таким чином сподіваються більше захистити права споживачів — щоб вони мали можливість підтвердити факт купівлі або отримання послуг у разі потреби.

Подібне нововведення регулюється Законами України 128-IX та 129-IX, ухваленими ще у вересні 2019 року. Фактично воно є обов’язковим для всіх груп ФОП, крім тих, хто сплачує єдиний податок 1 групи, здійснюючи торгівлю на ринках суто за готівку.

Обов’язково РРО/касовий апарат має бути у:

підприємців роздрібної торгівлі та послуг, які отримують оплату не лише готівкою, а й за допомогою терміналу ;

; ФОП, які платять ЄП 2 та 3 груп, при цьому маючи оборот понад 220 мінімалок — це дрібні продуктові/промислові магазини, інтернет-магазини, а також представники сфери громадського харчування та послуг у формі ФОП ;

; магазинів (у т.ч. мережевих), якщо вони реалізують складні у технічному сенсі побутові товари ;

; аптек та будь-яких медмагазинів , де є фармацевтичні препарати;

, де є фармацевтичні препарати; підприємців, які надають медичні послуги ;

; магазинів, що реалізують ювелірну продукцію ;

; підприємств та підприємців, які продають алкоголь, цигарки та інші підакцизні товари ;

; особи, які надають різні послуги — кур’єр доставки чи поштової служби.

До переліку РРО входить не лише стандартний касовий апарат, а й кошти для розрахунку банківською карткою та навіть програмно-технічні комплекси самообслуговування (крім банківських терміналів).

Як уникнути необхідності мати РРО?

Нагадаємо, що реально із 1 січня можливість "робити бізнес" без реєстратора мають люди, котрі належать до 1 групи платників ЄП і працюють продавцями на ринку.

Проте є варіанти для спрощенців 2-4 груп. Щоб не використовувати касовий апарат, необхідно, щоб оплата за товар/послугу відбувалася винятково через:

переказ зі свого рахунку на рахунок продавця через банк без використання банківської картки;

зарахування з цього приводу продавця через банківську касу;

зарахування на рахунок продавця через термінали самообслуговування, що належать банкам.

Якщо ж оплата відбувається готівкою чи карткою, підприємець зобов’язується мати реєстратор розрахункових операцій.

Зазначимо, що чимало підприємців з малого та середнього бізнесу не надто тепло поставилися до ідеї обов’язкових касових апаратів. За словами голови руху #SaveФОП Сергія Доротича, все більше подій вказують на те, що влада розпочинає війну вже і з великим бізнесом теж. Це швидше за все вплине на відтік колишніх дрібних підприємців за кордон.