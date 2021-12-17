Під Радою поліція забирає мітингувальників ФОПівців на руках: ексклюзивні фото та відео
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У п’ятницю Верховна Рада збереться на позачергове засідання щодо законопроєкту про відстрочення введення касових апаратів.
Під будинком Верховної Ради під час мітингу ФОП відбулися зіткнення з поліцією. Попередньо мітингувальники намагалися перекрити вулицю Грушевського.
Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" використовуються петарди та димові шашки.
Одного з протестувальників забрали за ноги та руки з натовпу.
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