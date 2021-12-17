Конверт за голос? Нардеп розповіла, скільки платять за натискання "потрібної" кнопки у Раді

Розслідування не проводиться, оскільки Генпрокурор перебуває під впливом монобільшості, вважає Анна Скороход.

Нардеп Анна Скороход розповіла, що перед смертю Антон Поляков давав свідчення у Національному антикорупційному бюро України про зарплати "у конвертах" у Верховній Раді. Йшлося не лише про конкретні суми, а й кому призначалися гроші і за що.

Про це вона розповіла в ефірі програми "Народ проти".

Нардеп зазначила, що вони раніше надавали всі факти. Також вона озвучила ймовірну суму, яку нібито одержують "рядові" депутати "Слуги народу" за потрібні рішення — 40 тисяч гривень.

За її словами, на сьогодні суми більші вдвічі-втричі у порівнянні з тими, які були раніше. Скороход також зазначила, що під роздачу "конвертів" підпадають не всі депутати, оскільки дехто голосує "не так, як треба ".

Нардеп вважає, що кримінальних справ щодо оприлюднених фактів немає, оскільки їхнє відкриття санкціонує Генпрокуратура, а її голова — частина монобільшості і їй підпорядковується.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп Антон Поляков помер 8 жовтня 2021 року за загадкових обставин. Його останні хвилини життя пройшли у таксі. У крові знайшли алкоголь і метадон. Безпосередньо перед смертю він зустрічався з хакером і помічником Скороход. Троє чоловіків провели час у ресторані.

Анна Скороход і Антон Поляков мали роман — справа йшла до весілля. МВС розслідує три версії смерті Полякова, але Скороход упевнена в тому, що його вбили.