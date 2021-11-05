"Я його знала надто добре": Скороход у Раді зробила гучну заяву після смерті Полякова (ексклюзивне відео)

Депутати вшанували пам’ять Полякова хвилиною мовчання.

Анна Скороход, яка знову прийшла до Верховної Ради у жалобному вбранні, промовила в парламенті. Вона сказала, що Антон Поляков був людиною, яка вважала своїм обов’язком боротися за правду та справедливість. Також нардеп закликала парламент підтримати створення комісії для розслідування смерті Полякова.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій.

"Ми як колеги повинні розібратися у цій справі. Це наш обов’язок перед Антоном Поляковим ", — сказала депутат. Вона зазначила, що у зв’язку з його смертю було озвучено багато "бруду" та розповіла, що версію про наркотики вважає "безпідставною".

"Я знала його надто добре і ніколи не повірю ", — заявила Скороход.

Вона також закликала створити тимчасову слідчу комісію, щоб дійти висновку у справі про його вбивство. Вона звернулася до голови фракції "Слуга народу", щоб направили свого представника і до всього парламенту з проханням підтримати створення такої групи.

Анна Скороход виступає за трибуною

Анна Скороход у жалобі

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня — йому стало погано в таксі. Поліція заявила, що в крові політика знайшли алкоголь, метадон та димедрол.

Анна Скороход, як з’ясувалося, була у відносинах із померлим, вони планували укласти шлюб у листопаді цього року, у день народження Полякова.

При цьому вона розповіла, що вони завершували всі шлюборозлучні справи у своїх сім’ях. Раніше її засуджували за те, що вона приїхала попрощатися з Поляковим на офіційній церемонії, де була його дружина.

Зазначимо, що Скороход впевнена в насильницькій смерті Полякова, тоді як поліція дотримується іншої версії.