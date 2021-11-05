"Я его знала слишком хорошо": Скороход в Раде сделала громкое заявление по смерти Полякова (эксклюзивное видео)

Депутаты почтили память Полякова минутой молчания.

Анна Скороход, которая вновь пришла в Верховную Раду в траурном наряде, произнесла речь в парламенте. Она сказала, что Антон Поляков был человеком, который считал своим долгом бороться за правду и справедливость. Также нардеп призвала парламент поддержать создание комиссии для расследования смерти Полякова.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

"Мы как коллеги должны разобраться в этом деле. Это наш долг перед Антоно Поляковым", — сказала депутат. Она отметила, что в связи с его смертью было озвучено много "грязи" и рассказала, что версию про наркотики считает "беспочвенной".

"Я знала его слишком хорошо и никогда не поверю", — заявила Скороход.

Она также призвала создать временную следственную комиссию, чтобы прийти к выводу в деле об его убийстве. Она обратилась к главе фракции "Слуга народа", чтобы направили своего представителя и ко всему парламенту, с просьбой поддержать создание такой группы.

Анна Скороход выступает за трибуной

Анна Скороход в трауре

Напомним "Телеграф" писал, что народный депутат Антон Поляков умер 8 октября — ему стало плохо в такси. Полиция заявила, что в крови политика нашли алкоголь, метадон и димедрол.

Анна Скороход, как выяснилось, была в отношениях с умершим, они планировали заключить брак в ноябре этого года, в день рождения Полякова.

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При она рассказала, что они завершали все бракоразводные дела в своих семьях. Ранее ее осуждали за то, что она приехала проститься с Поляковым на официальной церемонии, где была его жена.

Отметим, что Скороход уверена в насильственности смерти Полякова, тогда как полиция придерживается другой версии.