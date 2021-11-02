Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю

Хатаї Алієв, що був третім у компанії померлого нардепа Антона Полякова, виявився хакером у розшуку за кіберзлочини

Свої останні години перед раптовою смертю народний депутат України Антон Поляков провів у товаристві Рустама Джамбулатова, помічника своєї коханої нардепа Анни Скороход та якогось Хатаї Алієва.

Останній, як повідомила «Страна.юа», прибув на зустріч як друг Рустама Джамбулатова і був представлений ним політику як «менеджер соціальних мереж», хоча на Батьківщині в Азербайджані сам Хатаї Алієв перебуває в розшуку.

При цьому на сайті Служби Державної безпеки, яка є ініціатором розшуку Алієва, не вказано, за що саме розшукують 31-річного уродженця міста Хачмаз.

Хакер із Азербайджану, який навчався у Туреччині?

За даними ЗМІ Азербайджану, Хатаї Алієв розшукується на Батьківщині за скоєння злочинів за статтями 177.2.1, 177.2.2, 177.2.3-1, 177.2.4 та 271.3 Кримінального кодексу Азербайджану. Дані статті передбачають неодноразову, за попередньою змовою, у групі осіб, крадіжку чужого майна з використанням комп’ютерних технологій та проникнення в електронну базу інфраструктурного об’єкта суспільного значення.

Простіше кажучи, Хатаї Алієва звинувачують у скоєнні кіберзлочину — крадіжці коштів чи інформації з використанням комп’ютерних технологій. Тобто відрекомендований як «менеджер соціальних мереж» чоловік фактично є хакером.

Читайте також: Категорія Технології Microsoft і Google звинуватили російських хакерів в масових кібератаках Компанії попереджають користувачів про спроби добути їхні конфіденційні дані.

"Телеграф" знайшов аккаунт у Facebook, який підписаний як Хатаї Алієв, власник якого стверджує, що закінчив університет "Білгі" в Стамбулі. На останньому, до речі, є факультет комунікацій, де можна здобути комп’ютерну освіту, що підходить для майбутнього хакера, а сам вуз входить до трійки найкращих у Туреччині.

В той же час востаннє активність на даному обліковому записі була помічена в лютому 2016 року і «Телеграф» не береться стверджувати, що цей профіль належить тому самому Хатаї Алієву, поміченому в компанії з Антоном Поляковим.

Сам Рустам Джамбулатов, чиїм другом за даними ЗМІ є Хатаї Алієв, разом із родиною замішаний у низці кримінальних скандалів.