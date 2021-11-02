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Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Антон Поляков Новость обновлена 02 ноября 2021, 16:18
Антон Поляков

Хатаи Алиев, оказавшийся третьим в компании умершего нардепа Антона Полякова, оказался хакером в розыске за киберпреступления

Свои последние часы перед скоропостижной смертью народный депутат Украины Антон Поляков провел в обществе Рустама Джамбулатова, помощника своей возлюбленной нардепа Аннны Скороход и некоего Хатаи Алиева.

Последний, как сообщила «Страна.юа» прибыл на встречу как друг Рустама Джамбулатова и был представлен им политику как «менеджер социальных сетей», хотя на Родине в Азербайджане сам Хатаи Алиев находится в розыске.

При этом на сайте Службы Государственной безопасности, являющейся инициатором розыска Алиева, не указано, за что именно разыскивают 31-летнего уроженца города Хачмаз.

Хакер из Азербайджана, учившийся в Турции?

По данным СМИ Азербайджана, Хатаи Алиев разыскивается на родине за совершение преступлений по статьям 177.2.1, 177.2.2, 177.2.3-1, 177.2.4 и 271.3 Уголовного кодекса Азербайджана. Данные статьи предполагают неоднократную, по предварительному сговору, в группе лиц, кражу чужого имущества с использованием компьютерных технологий и проникновение в электронную базу инфраструктурного объекта общественного значения.

Проще говоря, Хатаи Алиева обвиняют в совершении киберпреступления — кражи денежных средств или информации с использованием компьютерных технологий. То есть, отрекомендованный как «менеджер социальных сетей» мужчина, фактически является хакером.

«Телеграф» нашел аккаунт в Facebook, который подписан как Хатаи Алиев, чей обладатель утверждает, что закончил университет «Билги» в Стамбуле. На последнем, кстати, имеется факультет коммуникаций, где можно получить компьютерное образование, что подходит для будущего хакера, а сам вуз входит в тройку лучших в Турции.

В то же время в последний раз активность на данном аккаунте была замечена в феврале 2016 года и «Телеграф» не берется утверждать, что данный профиль принадлежит тому самому Хатаи Алиеву замеченному в компании с Антоном Поляковым.

Сам Рустам Джамбулатов, чьим другом по данным СМИ является Хатаи Алиев, вместе с семьей замешан в целом ряде криминальных скандалов.

Теги:
#Хакер #Расследование #Антон Поляков #Руслан Джамбулатов
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