Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
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Хатаи Алиев, оказавшийся третьим в компании умершего нардепа Антона Полякова, оказался хакером в розыске за киберпреступления
Свои последние часы перед скоропостижной смертью народный депутат Украины Антон Поляков провел в обществе Рустама Джамбулатова, помощника своей возлюбленной нардепа Аннны Скороход и некоего Хатаи Алиева.
Последний, как сообщила «Страна.юа» прибыл на встречу как друг Рустама Джамбулатова и был представлен им политику как «менеджер социальных сетей», хотя на Родине в Азербайджане сам Хатаи Алиев находится в розыске.
При этом на сайте Службы Государственной безопасности, являющейся инициатором розыска Алиева, не указано, за что именно разыскивают 31-летнего уроженца города Хачмаз.
Хакер из Азербайджана, учившийся в Турции?
По данным СМИ Азербайджана, Хатаи Алиев разыскивается на родине за совершение преступлений по статьям 177.2.1, 177.2.2, 177.2.3-1, 177.2.4 и 271.3 Уголовного кодекса Азербайджана. Данные статьи предполагают неоднократную, по предварительному сговору, в группе лиц, кражу чужого имущества с использованием компьютерных технологий и проникновение в электронную базу инфраструктурного объекта общественного значения.
Проще говоря, Хатаи Алиева обвиняют в совершении киберпреступления — кражи денежных средств или информации с использованием компьютерных технологий. То есть, отрекомендованный как «менеджер социальных сетей» мужчина, фактически является хакером.
«Телеграф» нашел аккаунт в Facebook, который подписан как Хатаи Алиев, чей обладатель утверждает, что закончил университет «Билги» в Стамбуле. На последнем, кстати, имеется факультет коммуникаций, где можно получить компьютерное образование, что подходит для будущего хакера, а сам вуз входит в тройку лучших в Турции.
В то же время в последний раз активность на данном аккаунте была замечена в феврале 2016 года и «Телеграф» не берется утверждать, что данный профиль принадлежит тому самому Хатаи Алиеву замеченному в компании с Антоном Поляковым.
Сам Рустам Джамбулатов, чьим другом по данным СМИ является Хатаи Алиев, вместе с семьей замешан в целом ряде криминальных скандалов.
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