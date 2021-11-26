Поляков міг бути убитий: у МВС визначились із версіями смерті політика
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У МВС вважають, що нардепа могли вбити, чи він міг померти від проблем зі здоров’ям
Понад півтора місяця минуло з моменту раптової смерті народного депутата України Антона Полякова, який помер 8 жовтня у салоні столичного таксі. За цей час слідство у справі політика обросло безліччю деталей, проте продовжує зберігати в собі багато дивацтв.
Як повідомили у відповіді МВС на запит "Телеграфа", з 8 жовтня за фактом смерті Антона Полякова було відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 КК України "Умисне вбивство".
Версій, з якими визначилися та перевіряються органами досудового слідства, фігурують три:
- раптова смерть внаслідок хронічного захворювання;
- умисне вбивство;
- нещасний випадок внаслідок одночасного вживання наркотичних засобів та алкоголю.
Більш детальну інформацію у МВС надати відмовилися, посилаючись на статтю 222 Кримінально-процесуального кодексу України.
Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що МВС отримало доступ до телефону померлого нардепа і «складало весь пазл».
Варто відзначити, що з самого початку багато хто не погодилися з тим, що смерть Полякова була випадковістю. Зокрема, його колеги заявили, що нардепа вбили. Саме так вважає, наприклад, народний депутат Анна Скороход, з якою Полякова поєднували романтичні стосунки. До слова, про любовний зв’язок Полякова з колегою по Раді Анною Скороход стало відомо випадково, адже до того обидва мали стосунки зовсім з іншими людьми, а Поляков навіть не був офіційно розлученим.
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