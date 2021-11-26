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Поляков міг бути убитий: у МВС визначились із версіями смерті політика

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Народний депутат Антон Поляков Новина оновлена 26 листопада 2021, 09:45
Народний депутат Антон Поляков

У МВС вважають, що нардепа могли вбити, чи він міг померти від проблем зі здоров’ям

Понад півтора місяця минуло з моменту раптової смерті народного депутата України Антона Полякова, який помер 8 жовтня у салоні столичного таксі. За цей час слідство у справі політика обросло безліччю деталей, проте продовжує зберігати в собі багато дивацтв.

Як повідомили у відповіді МВС на запит "Телеграфа", з 8 жовтня за фактом смерті Антона Полякова було відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 КК України "Умисне вбивство".

Версій, з якими визначилися та перевіряються органами досудового слідства, фігурують три:

  • раптова смерть внаслідок хронічного захворювання;
  • умисне вбивство;
  • нещасний випадок внаслідок одночасного вживання наркотичних засобів та алкоголю.

Більш детальну інформацію у МВС надати відмовилися, посилаючись на статтю 222 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відповідь МВС на запит про смерть Полякова
Відповідь МВС на запит про смерть Полякова

Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що МВС отримало доступ до телефону померлого нардепа і «складало весь пазл».

Варто відзначити, що з самого початку багато хто не погодилися з тим, що смерть Полякова була випадковістю. Зокрема, його колеги заявили, що нардепа вбили. Саме так вважає, наприклад, народний депутат Анна Скороход, з якою Полякова поєднували романтичні стосунки. До слова, про любовний зв’язок Полякова з колегою по Раді Анною Скороход стало відомо випадково, адже до того обидва мали стосунки зовсім з іншими людьми, а Поляков навіть не був офіційно розлученим.

Теги:
#Вбивство #МВС #Антон Поляков
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