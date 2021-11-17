Дивний таксист, загадковий метадон і скандал на похороні: що відомо про смерть Антона Полякова через 40 днів

Понад місяць минуло від дня смерті нардепа Антона Полякова, але ясності більше не стало

Смерть народного депутата України Антона Полякова, що сталася пізно вночі 8 жовтня, викликала в суспільстві величезний резонанс. Політик, обраний до Верховної Ради за списком «Слуги народу», виявився одним із перших її критиків, за що був виключений із фракції вже 2019 року.

З часу смерті народного депутата пройшло 40 днів, але ясності у тому, що трапилося, зовсім не додалося, а скандальних фактів випливло чимало. «Телеграф» нагадує всі перипетії передчасної смерті політика.

Серце підвело у 33 роки

Смерть Антона Полякова сталася у салоні таксі, яке везло його після вечері у ресторані. Як показав таксист, пасажир справляв враження людини, що випила, і в авто їй стало погано, викликані ж медики врятувати життя Полякову не змогли.

Читайте також: Категорія Україна Намагалися врятувати до останнього: в мережі показали відео смерті нардепа Полякова На відео видно, що поліціянти намагалися відкачати нардепа, проте це не дало результатів.

Експертиза показала, що вміст алкоголю в крові політика був невеликим і відповідав приблизно 200-300 г горілки, а безпосередньою причиною смерті стала гостра коронарна недостатність — гостра ішемічна хвороба серця. Хоча сам Поляков раніше ніколи не скаржився на біль у серці.

Втім, було припущення, що смерть нібито стала наслідком приймання політиком коктейлю з алкоголю і наркотику метадону. Принаймні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що біля Антона Полякова знайшли два катетери з невідомою рідиною бурого кольору.

Вже на похороні парламентаря його колеги висловили переконання, що отруєння сталося за допомогою наркотику метадону.

Як з’ясував «Телеграф», метадон є наркотичним засобом, який використовується при лікуванні від героїнової залежності, може мати легальне та нелегальне походження. Речовина цілком може бути додана в їжу або питво без відома іншої людини.

У результаті слідство було відкрито за статтею «Умисне вбивство», щоправда, особливими успіхами похвалитися не може.

Роман із колегою – дві родини на кожного

«Полуничкою» загибелі нардепа став його романтичний зв’язок із колегою Ганною Скороход, яка також була обрана за списками «Слуги народу, але після критики політсили виключена з неї.

Ганна Скороход

Коханців не зупинив той факт, що обидва вони вже мали сім’ї та дітей.

Вже у статусі «офіційної» коханки Скороход відвідала похорон Полякова, що призвело до скандалу – дружина політика емоційно відреагувала на це.

Згодом сама Ганна Скороход заявила, що вже 11 листопада вони хотіли зіграти весілля з Поляковим і додала, що її нареченого нібито задушили. Останнє, щоправда, у МВС категорично спростували.

Пізніше народна обраниця прийшла до Верховної Ради у жалобному одязі та закликала колег підтримати створення комісії для розслідування смерті Полякова.

Кримінал у смерті – питання є, відповідей немає

Ганну Скороход можна зрозуміти, адже будь-якого роду кримінального шлейфа в загибелі її коханого з надлишком.

Так, вже 8 жовтня стало відомо, що Поляков перед смертю був у компанії з двома людьми у ресторані, одним із яких виявився Руслан Джамбулатов, помічник самої Скороход. Крім того, він виявився членом родини Джамбулатових, вихідців із Чечні, за якими тягнеться довгий кримінальний шлейф. Причому старший брат Руслана – Рустам був помічником самого Антона Полякова.

Пізніше випливла особа другого співрозмовника Полякова – ним виявився громадянин Азербайджану Хатаї Алієв, який розшукується у себе на батьківщині. Як з’ясував "Телеграф", чоловіка розшукує Служба Державної безпеки Азербайджану за кіберзлочини.

Ще однією дивністю є повідомлення про постійну зміну показань таксистом, в авто якого помер нардеп.

Так, згідно з початковими свідченнями шофера, політика він забрав на зупинці громадського транспорту. Пізніше було заявлено, що Полякова пересадили в таксі з іншого автомобіля, а самого таксиста, як наполягає його адвокат, нібито побили в поліції. Але довести цього не можна, оскільки "били його підзахисного вміло, не залишаючи слідів на тілі".

У МВС повідомили, що таксисту не просто підсадили Полякова з іншого авто, а водій спочатку їхав за першим авто, в якому і знаходився політик. Щоправда, навіщо він це робив і що це дає слідству – загадка.

Загалом, поки що єдиною людиною, покараною за підсумками смерті Антона Полякова, і покараною, безперечно, заслужено, є нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова. Політик 8 жовтня у відповідь на смерть колеги дозволила собі заявити у партійному чаті, що «одним ворогом менше».

Галина Третьякова

У якості покарання Третьякову усунули від п’яти пленарних засідань парламенту. Хоча, на думку все тієї ж Ганни Скороход, покарання було надто слабким і варто було порушити питання про позбавлення Третькової мандата народного депутата.

"Телеграф" же присвятив скандальній народній обраниці окремий матеріал. Разом з експертами ми спробували розібратися, чому в "Слузі народу" вперто тримають у своїх лавах людину, яка регулярно завдає репутаційних ударів по собі та своїй фракції.