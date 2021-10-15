Лікувався або залежав? Чому в крові нардепа Полякова знайшли метадон

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", знайдений в крові нардепа метадон міг бути куплений на чорному ринку і підлитий йому в алкоголь

Загадкова смерть нардепа Антона Полякова продовжує обростати подробицями, які лише додають питань. Одним ключових залишається, що саме спровокувало у 33-річного нардепа гостру коронарну недостатність та гостру хронічну ішемічну хворобу серця, хоча на останнє політик раніше не скаржився.

Після того як в МВС офіційно підтвердили наявність в крові політика наркотичного засобу метадон, з’явилася версія про те, що Антон Поляков міг приймати даний препарат. Метадон же, серед іншого, відомий тим, що застосовується при лікуванні наркозалежних від опіумної групи наркотиків і героїну.

Щоб роз’яснити це питання, «Телеграф» звернувся за коментарем до лікаря-нарколога з 35-річним стажем, який не став називати своє прізвище через політичне забарвлення справи Антона Полякова.

Читайте також: Категорія Київ У поліції назвали ключові версії смерті нардепа Полякова Поліцейські розповіли, що відбувалося перед смертю Антона Полякова і чому він опинився в таксі

За його словами, метадон — це синтетичний препарат опіоїдної групи, який спочатку використовувався як засіб, що знижує ризик захворюваності на ВІЛ-інфекцію серед груп наркозалежних осіб. У цьому препарат зазнав невдачі, але несподівано знайшов свою нішу в ресоціалізації опійних наркоманів.

«Наркоман, який перебуває в залежності від наркотиків опійної групи і який звернувся до лікаря-нарколога, може взяти участь в замісній терапії, звернувшись на сайт медичного закладу або до сімейного лікаря. Після проведення необхідних обстежень наркозалежним визначається індивідуальна доза метадону з метою поліпшення психічного й фізичного стану. Маючи можливість отримувати препарат, наркоман може влаштуватися на роботу і повернутися в нормальне суспільство, а в ідеалі — повністю відмовитися від вживання наркотичних засобів», — говорить про легальний алгоритм отримання та використання метадону співрозмовник «Телеграфа».

Метадон в таблетках

Проте метадон також є особливо небезпечним наркотичним засобом, яке викликає психічну і фізичну залежність, але все ж дозволяє поліпшити життя наркоману і дати йому шанс. Однак і тут є «дві сторони медалі».

«Метадон, який наркоман отримує в ході замісної терапії, видається в індивідуальній дозі в формі таблеток. Однак метадон можна придбати й нелегально на «чорному ринку» у вигляді рідини з більшим дозуванням. Деякі пацієнти метадонової терапії так і роблять — «легальний» препарат не викликає ейфорії й тому вони, що називається, «наздоганяються» тіньовим», — уточнює лікар-нарколог.

Тобто, за словами медика, метадон в легальному обороті існує головним чином у вигляді таблеток, а в нелегальному — у вигляді рідини або таблеток.

Метадон у вигляді рідини — головним чином зустрічається на чорному ринку

Що стосується можливості додати наркотик людині без її згоди, то, за словами співрозмовника «Телеграфа», з препаратом в рідкому вигляді це зробити зовсім нескладно, просто доливши його в будь-який напій — той же алкоголь.

«І алкоголь, і метадон є седативними препаратами й підсилюють дію один одного на організм», — констатує експерт.

Нагадаємо, що за словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, під час обшуку тіла народного депутата Антона Полякова знайшли два катетери з невідомою рідиною бурого кольору.

Поліція з’ясовує, що це, оскільки одне з основних питань слідства — звідки в організм Полякова потрапив метадон який в поєднанні з алкоголем міг привести до смерті політика. Також викликає питання і велика сума готівкою в кишенях парламентарія.