Лечился или зависел? Почему в крови нардепа Полякова нашли метадон

Как удалось выяснить "Телеграфу", найденный в крови нардепа метадон мог быть куплен на черном рынке и подлит ему в алкоголь

Загадочная смерть нардепа Антона Полякова продолжает обрастать подробностями, которые лишь добавляют вопросов. Одним ключевых остается, что именно спровоцировало у 33-летнего нардепа острую коронарную недостаточность и острую хроническую ишемическую болезнь сердца, хотя на последнее политик ранее не жаловался.

После того как в МВД официально подтвердили наличие в крови политика наркотического средства метадон, появилась версия о том, что Антон Поляков мог принимать данный препарат. Метадон же, среди прочего, известен тем, что применяется при лечении наркозависимых от опиумной группы наркотиков и героина.

Чтобы разъяснить этот вопрос, «Телеграф» обратился за комментарием к врачу-наркологу с 35-летним стажем, который не стал называть свою фамилию из-за политической окраски дела Антона Полякова.

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По его словам, метадон — это синтетический препарат опиоидной группы, который сначала использовался как средство, снижающее риск заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди групп наркозависимых лиц. В этом качестве препарат потерпел неудачу, но неожиданно нашел свою нишу в ресоциализации опийных наркоманов.

«Наркоман, находящийся в зависимости от наркотиков опийной группы и обратившийся к врачу-наркологу, может принять участие в заместительной терапии, обратившись на сайт медицинского учреждения или к семейному врачу. После проведения необходимых обследований наркозависимым определяется индивидуальная доза метадона с целью улучшения психического и физического состояния. Имея возможность получать препарат, наркоман может устроиться на работу и вернуться в нормальное общество, а в идеале – полностью отказаться от употребления наркотических средств», — говорит о легальном алгоритме получения и использования метадона собеседник «Телеграфа».

Метадон в таблетках

Тем не менее метадон также является наркотическим средством, которое вызывает психическую и физическую зависимость, но все же позволяет улучшить жизнь наркоману и дать ему шанс. Однако и тут есть «две стороны медали».

«Метадон, который наркоман получает в ходе заместительной терапии, выдается в индивидуальной дозе в форме таблеток. Однако метадон можно приобрести и нелегально на «черном рынке» в виде жидкости с большей дозировкой. Некоторые пациенты метадоновой терапии так и делают – «легальный» препарат не вызывает эйфории и потому они, что называется, «догоняются» теневым», — уточняет врач-нарколог.

То есть, по словам медика, метадон в легальном обороте существует главным образом в виде таблеток, а в нелегальном – в виде жидкости или таблеток.

Метадон в виде жидкости - главным образом встречается на черном рынке

Что касается возможности добавить наркотик человеку без его согласия, по словам собеседника «Телеграфа», с препаратом в жидком виде это сделать совсем несложно, просто долив его в любой напиток — тот же алкоголь.

«И алкоголь, и метадон являются седативными препаратами и усиливают действие друг друга на организм», — констатирует эксперт.

Напомним, что по словам первого замминистра внутренних дел Евгения Енина, при обыске тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета.

Полиция выясняет что это, поскольку один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон который в сочетании с алкоголем мог привести к смерти политика. Также вызывает вопросы и крупная сумма наличными в карманах парламентария.