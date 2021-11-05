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"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Галина Третьякова Новина оновлена 05 листопада 2021, 12:34
Галина Третьякова

Третьякової під час голосування у залі парламенту не було

Народну депутатку від фракції "Слуга народу" Галину Третьякову відсторонили від участі у п’яти пленарних засіданнях парламенту за коментар щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Відповідне рішення прийняли під час засідання Верховної Ради у п’ятницю, 5 листопада, передає кореспондент "Телеграфа".

"За" усунення Третьякової від засідань проголосували 234 народних обранці, "проти" було лише троє.

Як голосували нардепи за відсторонення Третьякової
Як голосували нардепи за відсторонення Третьякової

За словами нашого кореспондента, Галини Третьякової зранку на засіданні парламенту вже не було. Нардепи голосували за її відсторонення без неї.

Нагадаємо, що причиною цього стало повідомлення від Третьякової у фракційному чаті "Слуги народу", де вона після звістки про смерть Антона Полякова написала: "Одним ворогом менше".

У ексклюзивному коментарі "Телеграфу", Галина Третьякова заявила, що вона не вважає, що когось образила своїм висловлюванням щодо смерті Антона Полякова. За її словами, коментар про смерть нардепа не можна вважати порушенням регламенту, адже юридично це не підпадає під дію закону про регламент.

Також ми повідомляли, що скандальну Галину Третьякову розглядають як ймовірного міністра соціальної політики замість Марини Лазебної.

Теги:
#Верховна Рада #Відсторонення #Галина Третьякова #Антон Поляков
Галина Третьякова
Політика
"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова
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Категорія
Галина Третьякова
"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова
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