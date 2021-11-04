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Скандальна Третьякова прокоментувала своє покарання за радість від смерті Полякова (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Галина Третьякова Новина оновлена 04 листопада 2021, 18:34
Галина Третьякова

Нардеп не вважає, що вона своїм повідомлення порушила регламент Верховної Ради

Після скандальної заяви народного депутата від "Слуги народу" Галини Третьякової, яка зраділа новині про смерть Антона Полякова та написала "одним ворогом менше", Верховна Рада у п’ятницю, 5 листопада, розгляне питання про її відсторонення від засідань парламенту. Сама ж Третьякова і досі не вважає, що вона когось образила.

Про це народна обраниця заявила в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За її словами, коментар про смерть Полякова не можна вважати порушенням регламенту, адже юридично це не підпадає під дію закону про регламент. Водночас, каже Третьякова, якщо Верховна Рада ухвалить рішення про її відсторонення, то вона "буде законослухняно це виконувати".

Свої слова на адресу померлого Антона Полякова Галина Третьякова і досі не вважає образливими, хоча образи з боку інших депутатів Верховної Ради вона увагою не оминула.

"У Великобританії є така штука, як кодекс куртуазності. І те, що у нашому парламенті не виконуються норми щодо образи одне одного. До речі, я не вважаю, що я когось образила. Але, якщо у нас був би такий кодекс етики, то у цьому випадку це було б добре, атмосфера (у ВР — ред.) була б набагато кращою. Бо багато опозиційних, я мало чую від наших (Слуга народу — ред.) нардепів, що хтось ображає, але від опозиції лунає дуже часто слова, які є образливими", — заявила вона у коментарі кореспонденту "Телеграфа".

Нагадаємо, як виглядало повідомлення Галини Третьякової, коли у парламенті стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова.

Третькова написала, що "одним ворогом стало менше"
Третькова написала, що "одним ворогом стало менше"

Як повідомляв "Телеграф", у Верховній Раді скандальну Галину Третьякову розглядають як ймовірного міністра соціальної політики. Цю посаду зараз займає Марина Лазебна.

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#Верховна Рада #Скандал #Галина Третьякова #Антон Поляков
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