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Скандальная Третьякова прокомментировала свое наказание за радость от смерти Полякова (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Галина Третьякова Новость обновлена 04 ноября 2021, 18:34
Галина Третьякова

Нардеп не считает, что она своим сообщением нарушила регламент Верховной Рады

После скандального заявления народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, обрадовавшейся новости о смерти Антона Полякова и написавшей "одним врагом стало меньше", Верховная Рада в пятницу, 5 ноября, рассмотрит вопрос об ее отстранении от заседаний парламента. Сама же Третьякова до сих пор не считает, что она кого-то обидела.

Об этом народная избранница заявила в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По ее словам, комментарий о смерти Полякова нельзя считать нарушением регламента, ведь юридически это не подпадает под действие закона о регламенте. В то же время, говорит Третьякова, если Верховная Рада примет решение об ее отстранении, то она "будет законопослушно выполнять это".

Свои слова в адрес умершего Антона Полякова Галина Третьякова до сих пор не считает оскорбительными, хотя оскорбления со стороны других депутатов Верховной Рады она вниманием не обошла.

"В Великобритании есть такая штука – как кодекс куртуазности. И то, что в нашем парламенте не выполняются нормы об оскорблении друг друга. Кстати, я не считаю, что я кого-то оскорбила. Но, если бы у нас был такой кодекс этики, то в этом случае это было бы хорошо, атмосфера (в ВР — ред.) была бы намного лучше, потому что много оппозиционных, я мало слышу от наших (Слуга народа — ред.) нардепов, что кто-то оскорбляет, но от оппозиции звучат очень часто слова, которые оскорбительны", — заявила она в комментарии корреспонденту "Телеграфа".

Напомним, как выглядело сообщение Галины Третьяковой, когда в парламенте стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова.

Третькова написала, что "одним врагом стало меньше"
Третькова написала, что "одним врагом стало меньше"

Как сообщал "Телеграф", в Верховной Раде скандальную Галину Третьякову рассматривают как вероятного министра социальной политики. Эту должность сейчас занимает Марина Лазебная.

Теги:
#Верховная Рада #Скандал #Галина Третьякова #Антон Поляков
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