Скандальная Третьякова прокомментировала свое наказание за радость от смерти Полякова (видео)

Нардеп не считает, что она своим сообщением нарушила регламент Верховной Рады

После скандального заявления народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, обрадовавшейся новости о смерти Антона Полякова и написавшей "одним врагом стало меньше", Верховная Рада в пятницу, 5 ноября, рассмотрит вопрос об ее отстранении от заседаний парламента. Сама же Третьякова до сих пор не считает, что она кого-то обидела.

Об этом народная избранница заявила в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По ее словам, комментарий о смерти Полякова нельзя считать нарушением регламента, ведь юридически это не подпадает под действие закона о регламенте. В то же время, говорит Третьякова, если Верховная Рада примет решение об ее отстранении, то она "будет законопослушно выполнять это".

Свои слова в адрес умершего Антона Полякова Галина Третьякова до сих пор не считает оскорбительными, хотя оскорбления со стороны других депутатов Верховной Рады она вниманием не обошла.

"В Великобритании есть такая штука – как кодекс куртуазности. И то, что в нашем парламенте не выполняются нормы об оскорблении друг друга. Кстати, я не считаю, что я кого-то оскорбила. Но, если бы у нас был такой кодекс этики, то в этом случае это было бы хорошо, атмосфера (в ВР — ред.) была бы намного лучше, потому что много оппозиционных, я мало слышу от наших (Слуга народа — ред.) нардепов, что кто-то оскорбляет, но от оппозиции звучат очень часто слова, которые оскорбительны", — заявила она в комментарии корреспонденту "Телеграфа".

Напомним, как выглядело сообщение Галины Третьяковой, когда в парламенте стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова.

Третькова написала, что "одним врагом стало меньше"

Как сообщал "Телеграф", в Верховной Раде скандальную Галину Третьякову рассматривают как вероятного министра социальной политики. Эту должность сейчас занимает Марина Лазебная.