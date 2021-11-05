"Одним врагом меньше": нардепы наказали Третьякову за слова об умершем Полякове

Третьяковой во время голосования в зале парламента не было

Народную депутатку от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову отстранили от участия в пяти пленарных заседаниях парламента за комментарий о смерти нардепа Антона Полякова.

Соответствующее решение было принято во время заседания Верховной Рады в пятницу, 5 ноября, передает корреспондент "Телеграфа".

"За" отстранение Третьяковой от заседаний проголосовали 234 народных избранника, "против" было только трое.

Как голосовали нардепы за отстранение Третьяковой

По словам нашего корреспондента, Галины Третьяковой с утра на заседании парламента уже не было. Нардепы голосовали за ее отстранение без нее.

Напомним, что причиной тому стало сообщение от Третьяковой во фракционном чате "Слуги народа", где она после известия о смерти Антона Полякова написала: "Одним врагом меньше".

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу", Галина Третьякова заявила, что она не считает, что кого-то оскорбила своим высказыванием о смерти Антона Полякова. По ее словам, комментарий о смерти нардепа нельзя считать нарушением регламента, ведь юридически это не подпадает под действие закона о регламенте.

Также мы сообщали, что скандальную Галину Третьякову рассматривают как предполагаемого министра социальной политики вместо Марины Лазебной.