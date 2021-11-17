Укр

Странный таксист, загадочный метадон и скандал на похоронах: что известно о смерти Антона Полякова 40 дней спустя

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
338
Антон Поляков Новость обновлена 17 ноября 2021, 08:53
Антон Поляков

Больше месяца прошло со дня смерти нардепа Антона Полякова, но ясности больше не стало

Случившаяся поздней ночью 8 октября смерть народного депутата Украины Антона Полякова вызвала в обществе огромный резонанс. Политик, избранный в Верховную Раду по списку «Слуги народа», оказался одним из первых ее критиков, за что был исключен из фракции уже в 2019 году.

Со времени смерти народного депутата прошли 40 дней, но ясности в случившемся вовсе не добавилось, а скандальных фактов всплыло немало. «Телеграф» напоминает все перипетии преждевременной кончины политика.

Сердце подвело в 33 года

Смерть Антона Полякова случилась в салоне такси, которое везло его после ужина в ресторане. Как показал таксист, пассажир производил впечатление выпившего человека и в авто ему стало плохо, вызванные же медики спасти жизнь Полякову не смогли.

Экспертиза показала, что содержание алкоголя в крови политика было небольшим и соответствовало примерно 200-300 граммам водки, а непосредственной причиной смерти стала острая коронарная недостаточность — острая ишемическая болезнь сердца. Хотя сам Поляков ранее никогда не жаловался на боли в сердце.

Впрочем, было предположение, что смерть якобы стала следствием приема политиком «коктейля» из алкоголя и наркотика метадона. Во всяком случае первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что при Антоне Полякове нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета.

Уже на похоронах парламентария его коллеги выразили убежденность, что отравление произошло с помощью наркотика метадона.

Как выяснил «Телеграф», метадон является наркотическим средством, который используется при лечении от героиновой зависимости, может иметь легальное и нелегальное происхождение. Вещество вполне может быть добавлено в пищу или питье без ведома другого человека.

В итоге следствие было открыто по статье «Умышленное убийство», правда особыми успехами похвастаться не может.

Роман с коллегой – две семьи на каждого

«Клубничкой» гибели нардепа стала его всплывшая романтическая связь с коллегой Анной Скороход, также избранной по спискам «Слуги народа, но после критики политсилы исключенной из нее.

Анна Скороход
Анна Скороход

Возлюбленных не остановил тот факт, что оба они уже имели семьи и детей.

Уже в статусе «официальной» любовницы Скороход посетила похороны Полякова, что привело к скандалу – супруга политика эмоционально отреагировала на это.

Впоследствии сама Анна Скороход заявила, что уже 11 ноября они хотели сыграть свадьбу с Поляковым и добавила, что ее жениха якобы задушили. Последнее, правда, в МВД категорически опровергли.

Позже народная избранница пришла в Верховную Раду в траурной одежде и призвала коллег поддержать создание комиссии для расследования смерти Полякова.

Криминал в смерти – вопросы есть, ответов нет

Анну Скороход можно понять, ведь всякого рода криминального шлейфа в гибели ее возлюбленного с избытком.

Так, уже 8 октября стало известно, что Поляков перед смертью был в компании с двумя людьми в ресторане, одним из которых оказался Руслан Джамбулатов, помощник самой Скороход. Кроме того, он оказался членом семьи Джамбулатовых, выходцев из Чечни, за которыми тянется долгий криминальный шлейф. Причем старший брат Руслана – Рустам, был помощником самого Антона Полякова.

Позднее всплыла личность второго собеседника Полякова – им оказался гражданин Азербайджана Хатаи Алиев, разыскиваемый у себя на родине. Как выяснил «Телеграф», мужчину разыскивает Служба Государственной безопасности Азербайджана за киберпреступления.

Еще одной странностью являются сообщения о постоянном изменении показаний таксистом, в авто которого умер нардеп.

Так, согласно первоначальным показаниям шофера, политика он забрал на остановке общественного транспорта. Позднее же было заявлено, что Полякова пересадили в такси из другого автомобиля, а самого таксиста, как настаивает его адвокат, якобы избили в полиции. Но доказать этого нельзя, поскольку "били его подзащитного умело, не оставляя следов на теле".

В МВД же сообщили, что таксисту не просто подсадили Полякова из другого авто, а водитель изначально ехал за первым авто, в котором и находился политик. Правда, зачем он это делал и что это дает следствию – загадка.

В целом же, пока единственным человеком, наказанным по итогам смерти Антона Полякова, и наказанным, несомненно, заслуженно, является нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова. Политик 8 октября в ответ на смерть коллеги позволила себе заявить в партийном чате, что «одним врагом меньше».

Галина Третьякова
Галина Третьякова

В качестве наказания Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний парламента. Хотя, по мнению все той же Анны Скороход, наказание было слишком слабым и стоило поднять вопрос о лишении Третьковой мандата народного депутата.

"Телеграф" же посвятил скандальной народной избраннице отдельный материал. Вместе с экспертами мы попытались разобраться, почему в "Слуге народа" упорно держат в своих рядах человека, который регулярно наносит репутационные удары по себе и своей фракции.

Теги:
#ВР #Галина Третьякова #Антон Поляков #Анна Скороход
Антон Поляков
Украина
Странный таксист, загадочный метадон и скандал на похоронах: что известно о смерти Антона Полякова 40 дней спустя
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Странный таксист, загадочный метадон и скандал на похоронах: что известно о смерти Антона Полякова 40 дней спустя
Дата публикации
Категория
Не все больные в силах успешно побороть вирус
Уровень госпитализаций подскочил вдвое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 17 ноября
Дата публикации
Категория
На месте убийства работали сотрудники разных ведомств
На Луганщине патрульный убил 24-летнего коллегу: фото, видео, все детали
Дата публикации
Категория
Очередь на вакцинацию от коронавируса
Вакцинация от "короны": всё, что нужно знать (инфографика)
Дата публикации
Категория
Зима в ноябре не придет
Ждать ли в ноябре зимних холодов: синоптик дал прогноз