Странный таксист, загадочный метадон и скандал на похоронах: что известно о смерти Антона Полякова 40 дней спустя

Больше месяца прошло со дня смерти нардепа Антона Полякова, но ясности больше не стало

Случившаяся поздней ночью 8 октября смерть народного депутата Украины Антона Полякова вызвала в обществе огромный резонанс. Политик, избранный в Верховную Раду по списку «Слуги народа», оказался одним из первых ее критиков, за что был исключен из фракции уже в 2019 году.

Со времени смерти народного депутата прошли 40 дней, но ясности в случившемся вовсе не добавилось, а скандальных фактов всплыло немало. «Телеграф» напоминает все перипетии преждевременной кончины политика.

Сердце подвело в 33 года

Смерть Антона Полякова случилась в салоне такси, которое везло его после ужина в ресторане. Как показал таксист, пассажир производил впечатление выпившего человека и в авто ему стало плохо, вызванные же медики спасти жизнь Полякову не смогли.

Читайте также: Категория Украина Пытались спасти до последнего: в сети показали видео смерти нардепа Полякова На видео видно, что полицейские пытались откачать нардепа, однако это не дало результатов.

Экспертиза показала, что содержание алкоголя в крови политика было небольшим и соответствовало примерно 200-300 граммам водки, а непосредственной причиной смерти стала острая коронарная недостаточность — острая ишемическая болезнь сердца. Хотя сам Поляков ранее никогда не жаловался на боли в сердце.

Впрочем, было предположение, что смерть якобы стала следствием приема политиком «коктейля» из алкоголя и наркотика метадона. Во всяком случае первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что при Антоне Полякове нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета.

Уже на похоронах парламентария его коллеги выразили убежденность, что отравление произошло с помощью наркотика метадона.

Как выяснил «Телеграф», метадон является наркотическим средством, который используется при лечении от героиновой зависимости, может иметь легальное и нелегальное происхождение. Вещество вполне может быть добавлено в пищу или питье без ведома другого человека.

В итоге следствие было открыто по статье «Умышленное убийство», правда особыми успехами похвастаться не может.

Роман с коллегой – две семьи на каждого

«Клубничкой» гибели нардепа стала его всплывшая романтическая связь с коллегой Анной Скороход, также избранной по спискам «Слуги народа, но после критики политсилы исключенной из нее.

Анна Скороход

Возлюбленных не остановил тот факт, что оба они уже имели семьи и детей.

Уже в статусе «официальной» любовницы Скороход посетила похороны Полякова, что привело к скандалу – супруга политика эмоционально отреагировала на это.

Впоследствии сама Анна Скороход заявила, что уже 11 ноября они хотели сыграть свадьбу с Поляковым и добавила, что ее жениха якобы задушили. Последнее, правда, в МВД категорически опровергли.

Позже народная избранница пришла в Верховную Раду в траурной одежде и призвала коллег поддержать создание комиссии для расследования смерти Полякова.

Криминал в смерти – вопросы есть, ответов нет

Анну Скороход можно понять, ведь всякого рода криминального шлейфа в гибели ее возлюбленного с избытком.

Так, уже 8 октября стало известно, что Поляков перед смертью был в компании с двумя людьми в ресторане, одним из которых оказался Руслан Джамбулатов, помощник самой Скороход. Кроме того, он оказался членом семьи Джамбулатовых, выходцев из Чечни, за которыми тянется долгий криминальный шлейф. Причем старший брат Руслана – Рустам, был помощником самого Антона Полякова.

Позднее всплыла личность второго собеседника Полякова – им оказался гражданин Азербайджана Хатаи Алиев, разыскиваемый у себя на родине. Как выяснил «Телеграф», мужчину разыскивает Служба Государственной безопасности Азербайджана за киберпреступления.

Еще одной странностью являются сообщения о постоянном изменении показаний таксистом, в авто которого умер нардеп.

Так, согласно первоначальным показаниям шофера, политика он забрал на остановке общественного транспорта. Позднее же было заявлено, что Полякова пересадили в такси из другого автомобиля, а самого таксиста, как настаивает его адвокат, якобы избили в полиции. Но доказать этого нельзя, поскольку "били его подзащитного умело, не оставляя следов на теле".

В МВД же сообщили, что таксисту не просто подсадили Полякова из другого авто, а водитель изначально ехал за первым авто, в котором и находился политик. Правда, зачем он это делал и что это дает следствию – загадка.

В целом же, пока единственным человеком, наказанным по итогам смерти Антона Полякова, и наказанным, несомненно, заслуженно, является нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова. Политик 8 октября в ответ на смерть коллеги позволила себе заявить в партийном чате, что «одним врагом меньше».

Галина Третьякова

В качестве наказания Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний парламента. Хотя, по мнению все той же Анны Скороход, наказание было слишком слабым и стоило поднять вопрос о лишении Третьковой мандата народного депутата.

"Телеграф" же посвятил скандальной народной избраннице отдельный материал. Вместе с экспертами мы попытались разобраться, почему в "Слуге народа" упорно держат в своих рядах человека, который регулярно наносит репутационные удары по себе и своей фракции.