Поляков мог быть убит: в МВД определились с версиями смерти политика

В МВД считают, что нардепа могли убить, или он мог умереть от проблем со здоровьем

Более полутора месяцев прошло с момента внезапной смерти народного депутата Украины Антона Полякова, скончавшегося 8 октября в салоне столичного такси. За это время следствие по делу политика обросло множеством деталей, однако продолжает хранить в себе множество странностей.

Как сообщили в ответе МВД на запрос «Телеграфа», с 8 октября по факту смерти Антона Полякова было открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Версий, с которыми определились и проверяются органами досудебного следствия фигурируют три:

внезапная смерть вследствие хронического заболевания;

умышленное убийство;

несчастный случай вследствие одновременного употребления наркотических средств и алкоголя.

Более подробную информацию в МВД предоставить отказались, ссылаясь на статью 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ответ МВД на запрос о смерти Полякова

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что МВД получило доступ к телефону умершего нардепа и «сложило весь пазл».

Следует отметить, что с самого начала многие не согласились с тем, что смерть Полякова была случайностью. В частности, его коллеги заявили, что нардеп был убит. Именно так считает народный депутат Анна Скороход, с которой Полякова сочетали романтические отношения. К слову, о любовной связи Полякова с коллегой по Совету Анной Скороход стало известно случайно, ведь оба общались совсем с другими людьми, а Поляков даже не был официально разведен.