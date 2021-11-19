Укр

"Сложили весь пазл": МВД благодаря телефону Полякова раскрыло тайну его смерти (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
617
В крови Антона Полякова были найдены наркотические вещества Новость обновлена 19 ноября 2021, 08:34
В крови Антона Полякова были найдены наркотические вещества

Следствие заканчивает работу над результатами экспертиз

В Украине подходят к концу экспертизы по делу скончавшегося при странных обстоятельствах депутата Антона Полякова. Одна из них — анализ содержимого телефона, принадлежавшего политику.

Подробности сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире "1+1".

По словам чиновника, МВД получит всестороннюю помощь от новосозданной временной следственной комиссии по вопросам расследования насчет Полякова. Пока же специалисты заканчивают свою работу над основными экспертизами.

К слову, благодаря сотрудничеству с иностранными службами правоохранителям удалось получить доступ к телефону покойного нардепа. Как утверждает Монастырский, это во многом помогло следствию.

"Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Нацполиции, которая расскажет подробности, которые собственно, сложили полностью пазл, связанный с этим событием", — анонсировал Монастырский.

Деталей о том, что удалось найти в личных файлах политика, министр не раскрыл. Не уточнялась и дата вероятного брифинга Нацполиции.

Напомним, что народного депутата Антона Полякова не стало ночью 8 октября. Политик почувствовал себя плохо, находясь в такси, но даже помощь со стороны не смогла спасти ему жизнь.

Официальной причиной смерти признали острую ишемическую болезнь сердца. При этом в крови были обнаружены следы как алкоголя, так и наркотических веществ.

Пикантности ситуации добавило то, что в ходе выяснения всех обстоятельств раскрылись факты о любовной связи Полякова с коллегой по Раде Анной Скороход.

Из последнего, что удалось установить следствию, это личность человека, с которым Поляков встречался перед своей смертью

Также "Телеграф" рассказывал о вероятных причинах личной встречи Антона Полякова с иностранным хакером.

Теги:
#Смерть #Телефон #Расследование #Антон Поляков
В крови Антона Полякова были найдены наркотические вещества
Политика
"Сложили весь пазл": МВД благодаря телефону Полякова раскрыло тайну его смерти (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В крови Антона Полякова были найдены наркотические вещества
"Сложили весь пазл": МВД благодаря телефону Полякова раскрыло тайну его смерти (видео)
Дата публикации
Категория
Полиция работает на месте покушения на Иракли Маланию
Криминальный шлейф стрельбы в Киеве: причем тут Зеленский, Саакашвили и бывший игрок “Динамо”
Дата публикации
Категория
От задымления пострадал сектор "Слуги народа"
У "слуги народа" в Раде загорелся пульт для голосования (эксклюзивные видео)
Дата публикации
Категория
Жителям Киева в среднем придется копить на квартиру почти 9 лет
Недоступные метры: сколько лет придется копить на квартиру в Киеве и в регионах (инфографика)
Дата публикации
Категория
Роман Лещенко не знал о вероятной угрозе своей жизни
“Если вы его "крякнете", я не против": на министра Лещенко планировалось покушение