"Склали весь пазл": МВС завдяки телефону Полякова розкрило таємницю його смерті (відео)

Слідство закінчує роботу над результатами експертиз

В Україні добігають кінця експертизи у справі депутата Антона Полякова, який помер за дивних обставин. Одна з них — аналіз вмісту телефону, який належав політику.

Подробиці повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі "1+1".

За словами чиновника, МВС отримає всебічну допомогу від новоствореної тимчасової слідчої комісії з питань розслідування щодо Полякова. Поки що ж фахівці закінчують свою роботу над основними експертизами.

До речі, завдяки співпраці з іноземними службами правоохоронцям вдалося отримати доступ до телефону покійного нардепа. Як стверджує Монастирський, це багато в чому допомогло слідству.

"Я думаю, найближчим часом буде брифінг Нацполіції, яка розповість подробиці, які, власне, склали повністю пазл, пов’язаний з цією подією", — анонсував Монастирський.

Деталі про те, що вдалося знайти в особистих файлах політика, міністр не розкрив. Не уточнювалася і дата ймовірного брифінгу Нацполіції.

Нагадаємо, що народного депутата Антона Полякова не стало вночі 8 жовтня. Політик відчув себе погано, перебуваючи у таксі, але навіть допомога з боку не змогла врятувати йому життя.

Офіційною причиною смерті визнали гостру ішемічну хворобу серця. При цьому в крові було виявлено сліди як алкоголю, так і наркотичних речовин.

Пікантність ситуації додала те, що в ході з’ясування всіх обставин розкрилися факти про любовний зв’язок Полякова з колегою по Раді Ганною Скороход.

З останнього, що вдалося встановити слідству, це особа людини, з якою Поляков зустрічався перед смертю. Також "Телеграф" розповідав про ймовірні причини особистої зустрічі Антона Полякова з іноземним хакером.